Роскошь во время войны: нардепка Ирина Никорак покрасовалась у Cartier и Van Cleef за миллионы гривен (фото)

Депутатка основала проект "Arm Women Now "

Народная депутат Украины от партии "Европейская солидарность" Ирина Никорак, судя по фото в соцсетях, любительница роскошных украшений от люксовых брендов. Однако, как исследовал Телеграф, в свою декларацию нардепка их почему-то не внесла.

На фото в Instagram, где Ирина Никорак поздравляет маму с Днем матери, видно, что на ней драгоценные украшения от люксовых брендов. Однако, как оказалось, в декларации за 2023 год (в онлайн-системе YouControl) эти драгоценности не указаны.

Ювелирные изделия, домашние животные или одежда указываются в разделе 5 "Ценное движимое имущество (кроме транспортных средств)" в декларации. Серьги Van Cleef "Yellow Gold Black Onyx Vintage Alhambra Earrings" стоят около 185 тысяч гривен. Стоимость колье Van Cleef Yellow Gold Black Onyx Vintage Alhambra Pendant – около 280 тысяч гривен. Они изображены на фото.

Скриншот с ресурса YouControl

На руке Ирины Никорак также видны браслеты, один из которых от Cartier – одного из самых дорогих ювелирных домов в мире. Его стоимость – 48.300 евро. Это примерно 2 миллиона гривен.

Также на странице в Instagram народной депутатки размещено фото с военными женщинами. Колье на снимке стоит 188760 гривен. В декларации его тоже нет.

В собственности Ирины Никорак также есть автомобиль Lexus RX400, приобретенный в 2008 году. Его стоимость в декларации не указана. Задекларирована также машина, принадлежащая маме депутатки, AUDI Q8, приобретенная в 2021 году за 3,158,500 гривен.

Декларация Ирины Никорак за 2023 год

Ранее "Телеграф" исследовал декларацию Марии Скоробагач — дочери известного харьковского политика-регионала Владимира Скоробагача. Девушка во время войны хвастается браслетами Cartier и имеет "жирные" счета в банках.