Розкіш під час війни: нардепка Ірина Никорак покрасувалася в Cartier і Van Cleef за мільйони гривень (фото)

Депутатка заснувала проєкт "Arm Women Now"

Народна депутатка України від партії "Європейська солідарність" Ірина Никорак, судячи з фото у соцмережах, любителька розкішних прикрас від люксових брендів. Однак, як дослідив "Телеграф", у свою декларацію нардепка їх чомусь не внесла.

На фото в Instagram, де Ірина Никорак вітає свою маму з Днем матері, видно, що на ній коштовні прикраси від люксових брендів. Однак, як виявилося, у декларації за 2023 рік (в онлайн-системі YouControl) ці коштовності не вказані.

Ювелірні вироби, домашні тварини або одяг вказується у розділі 5 "Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)" у декларації. Сережки Van Cleef "Yellow Gold Black Onyx Vintage Alhambra Earrings" коштують близько 185 тисяч гривень. Вартість кольє Van Cleef Yellow Gold Black Onyx Vintage Alhambra Pendant — близько 280 тисяч гривень. Вони зображені на фото.

Скріншот із ресурсу YouControl

На руці Ірини Никорак також видно браслети, один з яких від Cartier — одного з найдорожчих ювелірних домів у світі. Його вартість — 48.300 євро. Це приблизно 2 мільйони гривень.

Також на сторінці в Instagram народної депутатки розміщене фото з військовими-жінками. Кольє на знімку коштує 188 760 гривень. В декларації його також немає.

У власності Ірини Никорак також є автомобіль Lexus RX400, придбаний у 2008 році. Його вартість в декларації не вказана. Задекларована також машина, яка належить мамі депутатки, AUDI Q8, придбана у 2021 році за 3,158,500 гривень.

Декларація Ірини Никорак за 2023 рік

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