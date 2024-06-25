Как не отравиться продуктами из-за отключения света. В Киеве дали советы, полезные каждому

Количество пищевых отравлений возросло, есть угроза ботулизма

Лето этого года очень необычное для Украины. Потому что к жаре добавились массовые отключения электроэнергии . Так что и холодильники, и кондиционеры работают с перебоями. Как это влияет на здоровье украинцев и что делать, чтобы не умереть от жары, "Телеграф" спросил у начальника Главного управления Госпотребслужбы в Киеве Олега Рубана.

Съесть мясо нужно быстро

— Олег Николаевич, какую температуру летом считают критической?

— Нет конкретных цифр. Но чем выше показатели термометра, тем больше рисков отравиться испорченной пищей. Если за окном +25—30° С, продукты начинают очень быстро портиться, потому что есть питательная среда для разного рода патогенов.

Скажем, шаурма, даже если она правильно приготовлена и из хорошего мяса, через 30 минут после жарки – это уже яд. В ней развивается критическая масса микроорганизмов, которая может вызвать пищевую или токсическую инфекцию. То же с шашлыком. Пикники – пожалуйста. Но съесть мясо нужно быстро.

— Какие еще продукты нужно контролировать летом?

— Кулинарные изделия, готовые мясные блюда, молочку.

Летом не рекомендуем употреблять сладкие газированные напитки или выпечку. Помимо того, что это лишняя нагрузка на организм, можно еще отравиться. Ведь если жара за 30 градусов, то и в лимонаде могут развиваться вредные микроорганизмы.

До 10 жалоб ежедневно

— Сейчас массово отключают свет, в том числе и в магазинах. Как это влияет на качество продуктов?

— Действительно, есть проблема хранения продуктов. Торговые точки обычно работают на генераторах, когда отключают электроэнергию. Но все равно советую покупателям быть внимательными, особенно относительно тех продуктов, которые должны храниться в холодильниках. По стандартам необходимо поддержание температурного режима на уровне +6—8°С.

И потребитель имеет право запросить температурные журналы (в них должна ежедневно фиксироваться температура в холодильниках), самостоятельно проверить показатели термометров, установленных в холодильных камерах, и убедиться, что на них действительно не выше 8 градусов. Также нужно смотреть на товар.

Отсутствие температурного журнала, высокая температура в холодильниках, подозрительный вид или вкус продукта – повод обратиться в Госпотребслужбу.

Территориальные органы Госпотребслужбы по жалобам потребителей проводят мероприятия государственного надзора и контроля. Кабмин разрешил это делать в связи с многочисленными нарушениями законодательства. Мы каждый день получаем от трех до 10 жалоб и выезжаем на государственную инспекцию.

— Если я купила замороженные пельмени в супермаркете, а дома обнаружила в пакете один большой кусок теста из-за того, что холодильники то включали, то выключали, то куда идти — обратно в магазин или сразу в Госпотребслужбу?

— Первый шаг – это общение с продавцом. Если дело с возвратом средств не решится на месте, можно обращаться в Госпотребзащиту. Мы выедем на проверку, заберем пельмени в лабораторию, посмотрим, можно ли их вообще есть. А деньги вам в любом случае вернут.

Но это советы на случай, если вы не успели пельмени съесть и, не дай бог, отравиться ими. Тогда нужно немедленно обратиться к врачу. Медицинские учреждения извещают о случаях пищевых отравлений министерство, а то сообщает нам. По таким сигналам Госпотребслужба проводит тщательные проверки.

— Что угрожает продавцу, продающему "неправильные" товары?

— Проводят проверки, лабораторные исследования и, если факт нарушения подтверждают, налагают штрафы — от 30 до 300 тысяч гривен.

Мы сейчас идем навстречу бизнесу, потому что всем нелегко, поэтому обычно ограничиваемся минимальными штрафами. Но только в случаях, когда речь не идет об угрозе жизни и здоровью людей, здесь компромиссов нет.

Например, в Киеве была зафиксирована вспышка кишечной инфекции у детей из спортивного интерната, питавшихся в кафе Голосеевского района. 14 детей попали в больницу.

В пятницу мы эту информацию получили, в субботу это кафе уже не работало. Причина вспышки инфекции – неправильное хранение продуктов. К сожалению, это сейчас топовое нарушение как в магазинах, так и в общепитах.

Дисциплина и соблюдение правил торговли

— В супермаркетах встречали интересные находки в продуктах?

— Столичные супермаркеты преимущественно дисциплинированны и соблюдают правила торговли, так что опасных находок, к счастью, не обнаруживаем.

Даже фальсификатов стало меньше. Если несколько лет назад сети массово торговали некачественным маслом с трансжирами, причем его доля достигала 30% от общих объемов сливочного масла, то сейчас такого уже нет.

Основное нарушение со стороны ритейла – ценники. Нередко на них почему-то указывают заниженную цену, а правда всплывает уже на кассе. К примеру, подходим к прилавку и видим там продукт за 10 гривен, а на кассе выясняется, что стоит он не 10, а 15 гривен. Это тоже нарушение — либо по небрежности, либо с целью ввести покупателя в заблуждение. И по таким фактам мы тоже проводим проверки.

Еще бы советовал внимательно смотреть на маркировку. Там должны указывать все ингредиенты, сроки хранения, аллергены, химические примеси. Если указан только производитель и срок хранения, без подробностей по составу, большой вопрос, стоит ли это покупать. Потому что некоторые производители активно заменяют отдельные ингредиенты на более дешевые. Скажем, вместо обыкновенного жира добавляют трансжиры. Так же с ГМО.

Если подтверждается факт отравления, решается вопрос о компенсациях потребителю на лечение. Госпродслужба в суде выступает третьей стороной для помощи пострадавшим. Такие прецеденты уже были, когда несколько лет назад после посещения одного из ресторанов более 15 человек подхватили сальмонеллу. Все получили компенсацию.

— Госпотребслужба выезжает на проверки, только если есть жалобы от покупателей? Или есть и регулярный контроль?

— В Украине действует мораторий на плановые проверки. Но в Киеве его нет в связи с повышением заболеваемости. Решением техногенной экологической комиссии по чрезвычайным ситуациям создано 10 мобильных групп, которые каждый день на каждом районе проводят рейды.

Стихийные рынки – это большая проблема

— Маленькие магазины и продуктовые рынки тоже "дисциплинированные" или там все же есть риск купить что-то испорченное либо некачественное?

— На агропромышленных рынках каждый день работает лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы. Она контролирует все продукты животного происхождения и выдает соответствующие документы. Потребитель имеет право такие документы попросить у продавца.

На продуктовых ярмарках работают выездные лаборатории, так что контроль тоже есть. Но есть большая проблема со стихийными рынками, где нет никакого контроля.

Цены там ниже, чем на обычных рынках, поэтому люди покупают продукты. И очень рискуют. Например, есть угроза ботулизма. К тому же в Украине недостаток сыворотки против ботулотоксина, поэтому заражение может оказаться смертельным. Особенно опасны вяленая рыба, мясная и овощная консервация.

Это не какая-то мифическая угроза. Ботулизма сейчас действительно много. Немало рыбы, которую вылавливают несанкционированно — уже с ботулизмом. Так что можно даже плохо прожаренной отравиться, не говоря уже о вяленой.

— В Киеве тоже нет сыворотки против ботулотоксина?

— Столица ею обеспечена. Но в пригороде в некоторых больницах могут быть проблемы.

— Насколько безопасно летом есть в ресторанах. Особо учитывая, что факты массового отравления детей уже были.

— Сегодня в общепитах большие проблемы. Многие не проходят медосмотр, а просто покупают медицинские книжки. Такое и раньше было, но сейчас просто катастрофа. 70% медицинских книжек — "липовые". Пройти медосмотр – это время и деньги, придется потратить 500—700 гривен. А купить медицинскую книжку можно за 200–300 гривен. На этом уже выстроили большой бизнес. Бланки, печати лечебных учреждений подделывают. Все факты мы передаем в правоохранительные органы.

Из-за небрежного отношения к медосмотрам многие работники в общепитах являются носителями опасных болезней. К примеру, мы проводили проверку у одного из операторов рынка и обнаружили, что 15% работников — носители сальмонеллы. Соответственно, они способны заразить любое блюдо, поэтому не обязательно есть в этом заведении яйца, чтобы заболеть сальмонеллезом. Да и кишечные инфекции могут иметь разное течение. Например, в Германии уже зафиксирована мутация со смертельным исходом.

С воздухом в Киеве все хорошо

— Как украинцам спасаться от жары?

— Пить много чистой негазированной воды, есть овощи и фрукты. Следует учесть, что в условиях мегаполиса в жару в воздухе особенно активно скапливаются вредные вещества, поэтому проводить время на свежем воздухе лучше утром или вечером.

— Киев уже несколько раз занимал первые строчки в мировом рейтинге самых загрязненных городов. А какое качество воздуха в столице сейчас?

— Летом из-за низкого давления, малого движения приземного слоя атмосферы и отсутствия ветра в воздухе всегда накапливаются токсичные вещества от работы общественного и другого транспорта. Но сейчас показатели качества воздуха в столице в норме – их каждый день мониторит лаборатория Министерства здравоохранения.

— Врачи рекомендуют не перегреваться в жару. Как выполнить эти советы дома в условиях отключения света, когда невозможно пользоваться кондиционером?

— Комфортная температура в помещении +18—25°С. Охладить дом можно только кондиционером или, как минимум, вентилятором. Единственное, что могу посоветовать — обустраивать дома оборудованием, позволяющим минимизировать влияние отключений электроэнергии, например бесперебойниками.