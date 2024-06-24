В Киеве на этой неделе пройдут продуктовые ярмарки: адреса и районы
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Вас порадуют не только широким ассортиментом, но и умеренными ценами
На этой неделе с 25 по 30 июня жителей и гостей столицы приглашают посетить продуктовые ярмарки, которые будут проходить в разных районах Киева. Все желающие смогут приобрести разнообразную продукцию: овощи и фрукты, зелень, бакалея, мясные изделия, соление, молочные продукты, мед и многое другое.
Об этом сообщают в Департаменте промышленности и развитии предпринимательства КГГА. Ярмарки будут проходить с соблюдением правил безопасности, как того требуют условия военного положения.
Отметим, что цены на продуктовых ярмарках значительно ниже, чем в магазинах и супермаркетах. Кроме того, здесь можно лично пообщаться с фермерами и полакомиться домашней продукцией.
Перед тем как посетить ярмарки, рекомендуем вам внимательно ознакомиться с перечнем локаций, на которых они будут организованы.
Сельскохозяйственные ярмарки на этой неделе пройдут по следующим адресам:
Также можно посетить коммунальные рынки:
- Бессарабский рынок – Бессарабская площадь, 2;
- Владимирский рынок – ул. Антоновича, 115;
- Ржаной рынок – ул. Верхний Вал, 16
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