В Киеве на этой неделе пройдут продуктовые ярмарки: адреса и районы

Вас порадуют не только широким ассортиментом, но и умеренными ценами

На этой неделе с 25 по 30 июня жителей и гостей столицы приглашают посетить продуктовые ярмарки, которые будут проходить в разных районах Киева. Все желающие смогут приобрести разнообразную продукцию: овощи и фрукты, зелень, бакалея, мясные изделия, соление, молочные продукты, мед и многое другое.

Об этом сообщают в Департаменте промышленности и развитии предпринимательства КГГА. Ярмарки будут проходить с соблюдением правил безопасности, как того требуют условия военного положения.

Отметим, что цены на продуктовых ярмарках значительно ниже, чем в магазинах и супермаркетах. Кроме того, здесь можно лично пообщаться с фермерами и полакомиться домашней продукцией.

Перед тем как посетить ярмарки, рекомендуем вам внимательно ознакомиться с перечнем локаций, на которых они будут организованы.

Сельскохозяйственные ярмарки на этой неделе пройдут по следующим адресам:

Также можно посетить коммунальные рынки:

Бессарабский рынок – Бессарабская площадь, 2;

Владимирский рынок – ул. Антоновича, 115;

Ржаной рынок – ул. Верхний Вал, 16

Ранее "Телеграф" писал, сколько обойдется борщовый набор на Столичном рынке. На прилавках Киева до сих пор дорожает морковь и лук.