Сможете платить меньше: как установить двухтарифный счетчик электроэнергии

Включать стиралку, ставить гаджеты на зарядку можно ночью, чтобы не переплачивать

Поскольку в Украине поднялись тарифы на свет, нужно знать, как можно заряжать гаджеты, не создав нагрузки на бюджет. Для этого можно установить двухтарифный счетчик. Эта идея идеальна для тех, у кого дома бойлер, посудомоечная машина или есть необходимость часто запускать стиралку.

В настоящее время в Украине действует тариф "день-ночь". То есть с 23:00 до 07:00 тариф на электроэнергию составит 2,16 грн. Таким образом, можно не переплачивать за свет, который вы используете ночью.

Как заполнить заявку на замену счетчика

Сделать это можно на сайте ДТЭК в разделе "Заказ услуг по счетчикам". Если же нет такой возможности, необходимо посетить ближайший центр обслуживания клиентов (ЦОК) ДТЭК.

Стоимость замены счетчика стартует от 749 гривен. Для получения услуги клиент должен приобрести счетчик.

Для того что заменить счетчик, не обязательно покупать его именно у ДТЭК вашей области. Сделать это можно самостоятельно, но сначала лучше обратиться в колцентр, чтобы не возникло недоразумений при установке.

Ранее Телеграф рассказывал, как часто нужно проводить проверку счетчиков на горячую воду и почему это важно. Это позволяет избежать неточностей в расчетах и предотвратить возможные поломки.