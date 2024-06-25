Зможете платити менше: як встановити двотарифний лічильник електроенергії

Вмикати пралку, ставити гаджети на зарядку можна вночі, щоб не переплачувати

Оскільки в Україні піднялися тарифи на світло, треба знати, як можна заряджати гаджети, не створивши навантаження на бюджет. Для цього можна встановити двотарифний лічильник. Ця ідея ідеальна для тих, у кого вдома бойлер, посудомийна машина або є необхідність часто запускати пралку.

Наразі в Україні діє тариф "день-ніч". Тобто з 23:00 до 07:00 тариф на електроенергію складатиме 2,16 грн. Таким чином можна не переплачувати за світло, яке ви використовуєте вночі.

Як заповнити заявку на заміну лічильника

Зробити це можна на сайті ДТЕК у розділі "Замовлення послуг по лічильниках". Якщо ж немає такої можливості, треба відвідати найближчий центр обслуговування клієнтів (ЦОК) ДТЕК.

Вартість заміни лічильника стартує від 749 гривень. Для отримання послуги клієнт повинен придбати лічильник.

Для того, що замінити лічильник, не обов’язково купувати його саме у ДТЕК вашої області. Зробити це можна самостійно, але спочатку краще звернутися в колцентр, щоб не виникло непорозумінь при встановленні.

Раніше "Телеграф" розповідав, як часто потрібно проводити перевірку лічильників на гарячу воду і чому це важливо. Це дозволяє уникнути неточностей у розрахунках та запобігти можливим поломкам.