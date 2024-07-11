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Как поздравить с Днем святой Ольги 2024: лучшие открытки и картинки

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Автор
День святой княгини Ольги
День святой княгини Ольги. Фото Pinterest

Поздравьте родных и друзей с праздником святой Ольги

Сегодня по новоюлианскому календарю православные и греко-католики отмечают день святой равноапостольной Ольги, княгини Киевской, которая внесла значительный вклад в развитие Киевской Руси. Святая стала первой правительницей, принявшая христианство.

В 903 году Ольга вышла замуж за князя Игоря и родила ему сына Святослава. Когда Святославу исполнилось три года, его отец был убит древлянами. После его смерти древляне отправили княгине тело мужа вместе со сватами. Разгневанная Ольга приказала закопать их живьем вместе с лодкой, на которой они приплыли. Затем она жестоко отомстила за мужа: сожгла столицу древлян Искоростень и наложила дань.

В этот день христиан поздравляют с Днем святой княгини Ольги, который в 2024 году припал на четверг. "Телеграф" сделал подборку из красивых открыток и картинок в качестве поздравлений, которые вы можете отправить своим родным и друзьям в этот день с помощью соцсети или мессенджера.

открытка день памяти святой равноапостольной княгини ольги
Фото: pinterest
открытка с днем святой равноапостольной княгини ольги
Фото: pinterest
картинка день святой равноапостольной княгини ольги
Фото: pinterest
картинка с днем святой равноапостольной княгини ольги
Фото: pinterest
открытка день святой равноапостольной княгини ольги поздравляю вас с праздником
Фото: pinterest
открытка с днем святой ольги
Фото: pinterest

Ранее "Телеграф" писал, когда в Украине отмечается Успение праведной Анны в 2024 году. С давних времен святая считалась покровительницей женщин и матерей.

Теги:
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