Как поздравить с Днем святой Ольги 2024: лучшие открытки и картинки

Поздравьте родных и друзей с праздником святой Ольги

Сегодня по новоюлианскому календарю православные и греко-католики отмечают день святой равноапостольной Ольги, княгини Киевской, которая внесла значительный вклад в развитие Киевской Руси. Святая стала первой правительницей, принявшая христианство.

В 903 году Ольга вышла замуж за князя Игоря и родила ему сына Святослава. Когда Святославу исполнилось три года, его отец был убит древлянами. После его смерти древляне отправили княгине тело мужа вместе со сватами. Разгневанная Ольга приказала закопать их живьем вместе с лодкой, на которой они приплыли. Затем она жестоко отомстила за мужа: сожгла столицу древлян Искоростень и наложила дань.

В этот день христиан поздравляют с Днем святой княгини Ольги, который в 2024 году припал на четверг. "Телеграф" сделал подборку из красивых открыток и картинок в качестве поздравлений, которые вы можете отправить своим родным и друзьям в этот день с помощью соцсети или мессенджера.

Фото: pinterest

Фото: pinterest

Фото: pinterest

Фото: pinterest

Фото: pinterest

Фото: pinterest

Ранее "Телеграф" писал, когда в Украине отмечается Успение праведной Анны в 2024 году. С давних времен святая считалась покровительницей женщин и матерей.