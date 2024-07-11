Як привітати з Днем святої Ольги 2024: найкращі листівки та картинки

Привітайте рідних та друзів зі святом святої Ольги

Сьогодні за новоюліанським календарем православні та греко-католики відзначають день святої рівноапостольної Ольги, княгині Київської, яка зробила значний внесок у розвиток Київської Русі. Свята стала першою правителькою, яка прийняла християнство.

903 року Ольга вийшла заміж за князя Ігоря і народила йому сина Святослава. Коли Святославу виповнилося три роки, його було вбито древлянами. Після його смерті древляни відправили княгині тіло чоловіка разом зі сватами. Розгнівана Ольга наказала закопати їх живцем разом із човном, на якому вони припливли. Потім вона жорстоко помстилася за чоловіка: спалила столицю древлян Іскоростень і наклала данину.

Цього дня християн вітають із Днем святої княгині Ольги, який у 2024 році припав на четвер. "Телеграф" зробив добірку з гарних листівок та картинок в якості привітання, які ви можете надіслати своїм рідним та друзям у цей день за допомогою соцмережі чи месенджера.

Раніше "Телеграф" писав, коли в Україні відзначається Успіння праведної Анни у 2024 році. З давніх-давен свята вважалася покровителькою жінок і матерів.