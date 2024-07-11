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Як привітати з Днем святої Ольги 2024: найкращі листівки та картинки

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Автор
День святої княгині Ольги
День святої княгині Ольги. Фото Pinterest

Привітайте рідних та друзів зі святом святої Ольги

Сьогодні за новоюліанським календарем православні та греко-католики відзначають день святої рівноапостольної Ольги, княгині Київської, яка зробила значний внесок у розвиток Київської Русі. Свята стала першою правителькою, яка прийняла християнство.

903 року Ольга вийшла заміж за князя Ігоря і народила йому сина Святослава. Коли Святославу виповнилося три роки, його було вбито древлянами. Після його смерті древляни відправили княгині тіло чоловіка разом зі сватами. Розгнівана Ольга наказала закопати їх живцем разом із човном, на якому вони припливли. Потім вона жорстоко помстилася за чоловіка: спалила столицю древлян Іскоростень і наклала данину.

Цього дня християн вітають із Днем святої княгині Ольги, який у 2024 році припав на четвер. "Телеграф" зробив добірку з гарних листівок та картинок в якості привітання, які ви можете надіслати своїм рідним та друзям у цей день за допомогою соцмережі чи месенджера.

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листівка з днем княгині ольги
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Раніше "Телеграф" писав, коли в Україні відзначається Успіння праведної Анни у 2024 році. З давніх-давен свята вважалася покровителькою жінок і матерів.

Теги:
#Поздоровлення #Свята #Листівки #Церковні свята #День святої Ольги