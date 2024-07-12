К сливам не причастен: первый замдиректора НАБУ Гизо Углава прошел полиграф

Первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава инициировал проверку информации о его причастности к сливам информации и добровольно прошел проверку на полиграфе. Об этом Углава сообщил в Facebook .

"Готовность к его прохождению я декларировал перед должностными лицами НАБУ, международными партнерами и обществом, как только сведения о наличии уголовного производства по "сливам информации" стали известны публично. Вывод: к сливам не причастен", — заявил Углава.

Он добавил, что должность первого заместителя директора занимает с 2015 года, "это 9 лет упорного труда по развитию современного и независимого правоохранительного органа и успешной антикоррупционной деятельности".

"Именно из-за принципиальной позиции и безапелляционного стремления бороться с коррупцией была развернута мощная дискредитационная кампания на основе безосновательных обвинений и клеветы", — сказал он.

Углава также напомнил, что для полного и объективного расследования дела отстранился от исполнения обязанностей самостоятельно и сразу после того, как появились обвинения о его причастности к сливам.

"Необоснованная медийная атака против меня продолжается и сейчас. Учитывая это, могу сделать только один вывод — все эти действия преследуют цель уничтожить мою репутацию", — заявил Углава.

Ранее бывший народный депутат Борислав Береза ​​сообщил , что источник утечки информации из НАБУ находится в составе антикоррупционной структуры, но это не первый заместитель директора Гизо Углава. К такому выводу экс-нардеп пришел на основании расследования Дениса Бигуса. Береза ​​также отмечает, что вся антикоррупционная вертикаль нуждается в немедленном реформировании.