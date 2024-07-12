До зливів не причетний: перший заступник директора НАБУ Гізо Углава пройшов поліграф

Перший заступник директора НАБУ Гізо Углава ініціював перевірку інформації про його причетність до зливів інформації і добровільно пройшов перевірку на поліграфі. Про це Углава повідомив у Facebook .

"Готовність до його проходження я декларував перед службовими особами НАБУ, міжнародними партнерами та суспільством, як тільки відомості про наявність кримінального провадження щодо "зливів інформації" стали відомі публічно. Висновок: до зливів не причетний", — заявив Углава.

Він додав, що посаду першого заступника директора обіймає з 2015 року, "це 9 років наполегливої праці з розбудови сучасного і незалежного правоохоронного органу та успішної антикорупційної діяльності".

"Саме через принципову позицію та безапеляційне прагнення боротись з корупцією, була розгорнута потужна дискредитаційна кампанія на основі безпідставних звинувачень та наклепу", — сказав він.

Углава також нагадав, що для повного та об’єктивного розслідування справи відсторонився від виконання обов’язків самостійно і одразу після того, як з’явилися закиди про його нібито причетність до зливу.

"Необґрунтована медійна атака щодо мене продовжується і зараз. Зважаючи на це, можу зробити лише один висновок — всі ці дії мають на меті знищити мою репутацію", — заявив Углава.

Раніше колишній народний депутат Борислав Береза повідомив , що джерело витоку інформації із НАБУ перебуває у складі антикорупційної структури, але це не перший заступник директора Гізо Углава. Такого висновку дійшов екснардеп на підставі розслідування Дениса Бігуса. Береза також наголошує на тому, що уся антикорупційна вертикаль потребує негайного реформування.