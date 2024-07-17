На французской гравюре ХІХ века обнаружили карикатуру на Порошенко

В музее рассказали, что на самом деле означает карикатура

В сети нашли карикатуру на бывшего президента Украины Петра Порошенко. Правда загвоздка заключается в том, что ей почти 200 лет.

Карикатуру ХІХ века опубликовали на странице Подкаст по истории Франции (The French History Podcast) в Facebook. В комментариях не обошлось без украинцев.

На карикатуре изображен толстый мужчина, на голове которого сразу три лица и выглядит она в форме груши.

"Прошлое, настоящее и будущее в Карикатуре, 9 января 1834 года", — подписали работу.

В комментариях украинка отметила, что мужчина очень напоминает экс-президента.

"Боже мой, это наш экс-президент Петр Порошенко", — написала она.

На самом деле это карикатура на короля Франции Луи-Филиппа (1830-1848). Автор работы французский художник-график и живописец Оноре Домье. Впервые работа была опубликована в журнале "Политическая, моральная, литературная и сценическая карикатура", том 7, 9 января 1834 года, говорят в музее.

Голова Луи-Филиппа имеет грушевидную форму и три лица не просто так. То, что слева, означает прошлое, то есть "свежее и пухлое лицо", как поясняется в описании к работе. Центральное лицо — это настоящее, оно же "бледное, изможденное и обеспокоенное лицо". А лицо справа — это будущее, которое описано как "тусклое, дряхлое и обеспокоенное лицо". Объяснение предлагает заглянуть в будущее через цитату Франсуа де Малерба (1555-1628): "Для стражи, которая охраняет барьеры Лувра, не защищает наших королей ", что означало, что Луи-Филипп однажды умрет.

"Эти лица отражают смену политического климата во Франции при июльском режиме, а также предсказание будущего. Таким образом, без сомнения, "мрачное" лицо, которое будет иметь король в будущем, будет объяснено его свержением республиканскими противниками. Это представляет надежду на лучшее будущее для защитников республиканских принципов", — говорится в описании работы.

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