На французькій гравюрі ХІХ століття виявили карикатуру на Порошенка

У музеї розповіли, що насправді означає карикатура

У мережі знайшли карикатуру на колишнього президента України Петра Порошенка. Щоправда, проблема полягає в тому, що їй майже 200 років.

Карикатуру ХІХ століття опублікували на сторінці Подкаст з історії Франції (The French History Podcast) у Facebook. У коментарях не обійшлося без українців.

На карикатурі зображений товстий чоловік, на голові якого одразу три обличчя і виглядає вона у формі груші.

"Минуле, сьогодення та майбутнє в Карикатурі, 9 січня 1834 року", — підписали роботу.

У коментарях українка наголосила, що чоловік дуже нагадує експрезидента.

"Боже мій, це наш експрезидент Петро Порошенко", — написала вона.

Насправді це карикатура на короля Франції Луї-Філіппа (1830-1848). Автор роботи французький художник-графік та живописець Оноре Дом’є. Вперше робота була опублікована в журналі "Політична, моральна, літературна та сценічна карикатура", тому 7, 9 січня 1834 року, кажуть у музеї.

Голова Луї-Філіппа має грушоподібну форму і три обличчя не просто так. Те, що ліворуч, означає минуле, тобто "свіже та пухке обличчя", як пояснюється в описі до роботи. Центральне обличчя — це теперішнє, воно ж "бліде, виснажене і стурбоване обличчя". А обличчя праворуч — це майбутнє, яке описане як "тьмяне, старе і стурбоване обличчя". Пояснення пропонує заглянути в майбутнє через цитату Франсуа де Малерба (1555-1628): "Для варти, яка охороняє бар’єри Лувру, не захищає наших королів", що означало, що Луї-Філіпп колись помре.

"Ці обличчя відображають зміну політичного клімату у Франції за липневого режиму, а також передбачення майбутнього. Таким чином, без сумніву, "похмуре" обличчя, яке матиме король у майбутньому, буде пояснене його поваленням республіканськими противниками. Це представляє надію на краще майбутнє для захисників республіканських принципів", — йдеться в описі роботи.

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