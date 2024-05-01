"Вымыл пол российским послом": в кабинете у главы МИД Польши заметили карикатуру на Небензю (фото)

Перепалка с постпредом РФ Небензей стала вдохновителем рисунка

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский установил в своем кабинете карикатуру на постоянного представителя России в ООН Василия Небензю. На изображении уборщица здания ООН спрашивает коллегу: "Почему здесь так чисто?", а тот отвечает: "Польский министр вымыл пол российским послом".

Рисунок — это работа польского карикатуриста Анджея Милевского для Gazeta Wyborcza от 28 февраля этого года. Об этом пишет BILD.

"Недавно глава МИД Польши Радослав Сикорский дал большое интервью BILD. Он принял журналистов в рабочем кабинете в Варшаве и сфотографировался на фоне одной из стен. Там висит портрет польского генерала Домбровского. Под ним журналисты разглядели работу польского карикатуриста Анджея Милевского для Gazeta Wyborcza", — говорится в сообщении.

Карикатура

Отмечается, что 28 февраля Сикорский резко раскритиковал постпреда РФ Василия Небензю на Совбезе ООН. Так российский представитель назвал украинцев "нацистами" и заявил о коррупции в Украине. В ответ Сикорский сказал, что там "президент — еврей, министр обороны — мусульманин, и у них нет политзаключённых", а "Алексей Навальный задокументировал, насколько честны и неподкупны власти вашей страны".

Небензя пытался апеллировать тем, что Польша напала на СССР во время Второй мировой.

"О чём он говорит? Это Советский Союз напал на Польшу вместе с нацистской Германией 17 сентября 1939 года. Они даже провели общий парад победы 22 сентября, — парировал Сикорский. — А что делали русские войска у ворот Варшавы в августе 1920 года? Они были там на экскурсии?"

На слова Небензи о сговоре Запада вокруг Украины Сикорский ответил: "Мой вам совет: не попадайте в ловушку Запада, выведите свои войска в соответствии с международно-признанными границами и избегайте этого западного сговора".

После этой перепалки и появилась данная карикатура.

Ранее "Телеграф" писал, что после инцидента с нарушением польского воздушного пространства российской ракетой посол РФ Сергей Андреев, который демонстративно проигнорировал вызов в польский МИД из-за инцидента, сбежал из Польши. Обязанности российского посла исполняет временный поверенный в делах посольства.