Норвежская художница нарисовала портрет Путина из 40 тысяч пенисов (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
На картине лицо главы страны-агрессорки состоит из около 40 тысяч маленьких пенисов
29-летняя художница Йоханна Мартинсен Брюгфьельд из Норвегии создала оригинальный портрет кремлевского диктатора Владимира Путина, которого недавно в стране-агрессорке назвали "главным спортсменом". Лицо главы Кремля на рисунке состоит из около 40 тысяч маленьких членов.
Картину художница назвала "Dicktator" и разместила в соцсетях, чтобы напомнить цивилизованному миру об агрессивных действиях российских оккупантов в Украине. Портал NRK пишет, что идею нарисовать картину необычным образом подсказал художнице ее брат.
"Тебе нужно нарисовать Путина", — подчеркнул брат Йоханны.
Известно, что художница хочет продать картину, а средства направить в поддержку украинцев.
"Я бы хотела найти украинскую организацию для сотрудничества", — рассказала Йоханна журналистам.
Добавим, что после полномасштабного вторжения России в Украину образ кремлевского диктатора стал неисчерпаемой идеей для работ карикатуристов, остроумно высмеивающих имперские амбиции и нездоровое поведение лидера Кремля.
Ранее "Телеграф" писал, что фильм "Слово пацана" оказался частью предвыборного спектакля Путина. Путинский творческий контент показывает "качественные изменения к лучшему".