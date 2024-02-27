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Норвежская художница нарисовала портрет Путина из 40 тысяч пенисов (фото)

Автор
Ульяна Воликовская Ульяна Воликовская
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Художница создала портрет кремлевского диктатора Новость обновлена 27 февраля 2024, 20:57
Художница создала портрет кремлевского диктатора. Фото Instagram.com/drittdama

На картине лицо главы страны-агрессорки состоит из около 40 тысяч маленьких пенисов

29-летняя художница Йоханна Мартинсен Брюгфьельд из Норвегии создала оригинальный портрет кремлевского диктатора Владимира Путина, которого недавно в стране-агрессорке назвали "главным спортсменом". Лицо главы Кремля на рисунке состоит из около 40 тысяч маленьких членов.

Картину художница назвала "Dicktator" и разместила в соцсетях, чтобы напомнить цивилизованному миру об агрессивных действиях российских оккупантов в Украине. Портал NRK пишет, что идею нарисовать картину необычным образом подсказал художнице ее брат.

Презентация картины

"Тебе нужно нарисовать Путина", — подчеркнул брат Йоханны.

Известно, что художница хочет продать картину, а средства направить в поддержку украинцев.

Путин
Портрет главы страны-агрессорки

"Я бы хотела найти украинскую организацию для сотрудничества", — рассказала Йоханна журналистам.

Добавим, что после полномасштабного вторжения России в Украину образ кремлевского диктатора стал неисчерпаемой идеей для работ карикатуристов, остроумно высмеивающих имперские амбиции и нездоровое поведение лидера Кремля.

Ранее "Телеграф" писал, что фильм "Слово пацана" оказался частью предвыборного спектакля Путина. Путинский творческий контент показывает "качественные изменения к лучшему".

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#Владимир Путин #Портрет #Художниця