Укр

Фестиваль ATLAS UNITED 2024 собрал 100 млн грн на нужды ВСУ

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Фестиваль ATLAS UNITED 2024 собрал 100 млн грн на нужды ВСУ Новость обновлена 24 июля 2024, 16:56

Около 60 тысяч человек посетили крупнейшее музыкальное событие лета. На фестивале, состоявшемся 19-21 июля на территории торгово-развлекательного центра Blockbuster Mall в Киеве, собрали 100 млн грн на нужды украинской армии и установили удивительные рекорды.

На шести сценах ATLAS UNITED 2024 выступили 100 артистов разных жанров и форматов для поддержки военных и медиков. Мероприятие посетили 63673 зрителя, среди которых 2538 человек с инвалидностью, для них была построена специальная VIP-зона. Кстати, благодаря приложению Дия родителям с несовершеннолетними детьми и людям с инвалидностью достаточно было показать работнику мероприятия QR-код своего цифрового документа и таким образом быстрее попасть на фестиваль.

Инклюзивные активности были представлены на фестивале в рамках программы содействия общественной активности "Долучайся!", которая финансируется Агентством США по международному развитию (USAID) и осуществляется Pact в Украине. Содержание инклюзивных активностей является исключительной ответственностью Pact и его партнеров и не обязательно отражает взгляды Агентства США по международному развитию (USAID) или правительству США. Инклюзивные активности также были представлены при поддержке Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина и Группы активной реабилитации.

на фестивале

Для стомиллионного сбора на нужды ВСУ собрались такие звезды сцены, как: солистка нидерландской группы WITHIN TEMPTATION Шерон ден Адель, БУМБОКС, АРТЕМ ПИВОВАРОВ, ЖАДАН И СОБАКИ, БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, КУРГАН & AGREGAT, ТНМК, ДРУГА РІКА, LATEXFAUNA, ONUKA, MÉLOVIN и много других.

на фестивале
на фестивале

Посетителей фестиваля ждали яркие коллаборации и анонсы со сцены: певица DOROFEEVA анонсировала свой большой концерт во Дворце Спорта, артист YAKTAK удивил неожиданным дуэтом со Святославом Вакарчуком, певец DANTES зажег с Jerry Heil, а Сергей Жадан выступил с Ирэной Карпой. Также на ATLAS UNITED объявили, что победители Евровидения-2024 Nemo приедут в Киев с эксклюзивным концертом в марте. А еще на сцене фестиваля влюбленные делали предложения руки и сердца.

на фестивале
на фестивале
на фестивале

Продажа билетов проходила в приложении monobank, что позволило направить 15% с каждого купленного там билета на сбор.

на фестивале

Особые сюрпризы от партнеров ATLAS UNITED 2024 ожидали тех, кто активно делал донаты на нужды ВСУ. Самым главным лотом стала квартира в современном ЖК "Новая Англия" от компании LUN и Royal House. А во время аукциона продали бутылку шампанского из Бахмута, разлитого 23 февраля 2022 года. За напиток получили 235 000 грн.

Среди призов были подарки от ATLAS, monobank, УкрНафты, сети мультимаркетов Аврора, Uklon и криптобиржи WhiteBIT. Медицинскими партнерами фестиваля были МЦ ADONIS и сеть клиник VIVA. А с благотворительным фондом "Good Donation" организаторы мероприятия устроили сбор в пользу пострадавшей в результате ракетной атаки детской больницы "ОХМАТДИТ".

на фестивале

Среди лотов для благотворительных аукционов в рамках фестиваля от UNITED24 были представлены художественная писанка из отстрелянных гильз, эксклюзивный комикс "Шлях до перемоги", подписанный амбасадором платформы Андреем Шевченко, варежки с подписью абсолютного чемпиона мира по боксу Александра Усика, 3 браслета "Азовсталь — "Символ незламності", сделанные из последней довоенной партии легендарной Азовстали, а также 5 наборов мерча UNITED24.

на фестивале

Результатом совместных усилий посетителей и партнеров фестиваля стал мегасбор в 100 миллионов гривен, который удалось закрыть благодаря как обычным переводам, так и за счет криптосбора от WhiteBIT в размере более 5 миллионов гривен. Половину собранных в рамках фестиваля средств направят на приобретение роботизированных платформ через UNITED24, вторую — на обеспечение Вооруженных сил Украины дронами, в частности на харьковском направлении.

Посетителей угощали партнеры мероприятия "Captain Morgan", "Johnnie Walker", "Живчик" и "hike".

Генеральный партнер Atlas United 2024, компания Mastercard, на территории фестиваля оборудовала специальное пространство – "Третье дыхание" – где каждый мог поддержать и восстановить свой эмоциональный баланс благодаря дыхательным практикам и арт-терапии. Компания вместе с гостями события установила два уникальных рекорда Украины: один из которых – самое массовое исполнение мелодии на ударных музыкальных инструментах. Во флешмобе приняли участие 500 украинцев, одновременно играя на африканских и световых барабанах, а также на металлических бочках. Еще одним уникальным явлением стал рекорд по самым массовым объятиям на музыкальном фестивале, к которому были привлечены 5000 человек. Оба рекорда были зафиксированы представителями Книги рекордов Украины.

на фестивале

Фото и атмосферные подробности вернувшегося после трехлетнего перерыва ATLAS UNITED 2024 облетели самые известные мировые издания, такие как DW News, Associated Press, Los Angeles Times и другие.

На сценах музыканты проводили аукционы, где разыгрывали флаги с подписями генералов, разрисованные тубусы от снарядов и многое другое. В большом подземном паркинге также устроили сцену, где волонтерские организации рассказывали о тактической медицине и актуальном сборе.

на фестивале

Свои локации в паркинге имели боевые подразделения, в частности, Третья отдельная штурмовая бригада, бригада НГУ АЗОВ и бригада НГУ "Хартия", Тактическая группа "Реванш" ГУР МО. В их зонах были дроны, такмед, оснащение и листовки с информацией о подразделении. Гражданских приглашали потренироваться на симуляторах FPV-дронов. Рядом со сценой Shelter также разместилась Аллея Социальных Инициатив, среди которых были представители антикоррупционных организаций.

на фестивале

Нынешний фестиваль ATLAS UNITED был застрахован компанией ИНГО.

Организаторы подготовились и к возможным воздушным тревогам, на случай которых в большой паркинг в кратчайшие сроки могли эвакуировать до 30 тысяч посетителей.

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