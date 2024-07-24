Фестиваль ATLAS UNITED 2024 зібрав 100 млн грн на потреби ЗСУ

Близько 60 тисяч людей відвідали найбільшу музичну подію літа. На фестивалі, який відбувся 19-21 липня на території торгово-розважального центру Blockbuster Mall у Києві, зібрали 100 млн грн на потреби української армії та встановили дивовижні рекорди.

На шести сценах ATLAS UNITED 2024 виступили 100 артистів різних жанрів та форматів задля підтримки військових та медиків. Захід відвідали 63673 глядачів, серед яких 2538 людей з інвалідністю, для яких було побудовано спеціальну VIP зону. До речі, завдяки застосунку Дія батькам з неповнолітніми дітьми та людям з інвалідністю достатньо було показати працівнику заходу QR-код свого цифрового документа і таким чином швидше потрапити на фестиваль.

Інклюзивні активності були представлені на фестивалі в межах програми сприяння громадській активності "Долучайся!", що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні. Зміст інклюзивних активностей є винятковою відповідальністю Pact та його партнерів i не обов’язково відображають погляди Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) або уряду США. Інклюзивні активності були також представлені за підтримки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна та Групи активної реабілітації.

Задля стомільйонного збору на потреби ЗСУ зібрались такі зірки сцени, як: солістка нідерландського гурту WITHIN TEMPTATION Шерон ден Адель, БУМБОКС, АРТЕМ ПИВОВАРОВ, ЖАДАН І СОБАКИ, БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, КУРГАН & AGREGAT, ТНМК, ДРУГА РІКА, LATEXFAUNA, ONUKA, MÉLOVIN та багато інших.

На відвідувачів фестивалю чекали яскраві колаборації та анонси зі сцени: співачка DOROFEEVA анонсувала свій великий концерт у Палаці Спорту, артист YAKTAK здивував неочікуваним дуетом зі Святославом Вакарчуком, співак DANTES запалив із Jerry Heil, а Сергій Жадан виступив із Іреною Карпою. Також на ATLAS UNITED оголосили, що переможці Євробачення-2024 Nemo приїдуть у Київ з ексклюзивним концертом у березні. А ще на сцені фестивалю закохані робили пропозиції руки та серця.

Продаж квитків відбувався у застосунку monobank, що дозволило спрямувати 15% з кожного купленого там квитка напряму у збір.

Особливі сюрпризи від партнерів ATLAS UNITED 2024 чекали на тих, хто активно робив донати на потреби ЗСУ. Найголовнішим лотом стала квартира в сучасному ЖК "Нова Англія" від компанії LUN та Royal House. А під час аукціону продали пляшку шампанського з Бахмуту, розлитого 23 лютого 2022. За напій отримали 235 000 грн.

Також серед призів були подарунки від ATLAS, monobank, УкрНафта, мережі мультимаркетів Аврора, Uklon та криптобіржі WhiteBIT. Медичними партнерами фестивалю були МЦ ADONIS та мережа клінік VIVA. А з благодійним фондом "Good Donation" організатори заходу влаштували збір на користь постраждалої внаслідок ракетної атаки дитячої лікарні "ОХМАТДИТ".

Серед лотів для благодійних аукціонів в межах фестивалю від UNITED24 були представлені мистецька писанка із відстріляних гільз, ексклюзивний комікс "Шлях до перемоги", підписаний амбасадором платформи Андрієм Шевченко, рукавиці з підписом абсолютного чемпіона світу з боксу Олександра Усика, 3 браслети "Азовсталь — "Символ незламності", зроблені з останньої довоєнної партії легендарної Азовсталі, а також 5 наборів мерчу UNITED24.

Результатом спільних зусиль відвідувачів та партнерів фестивалю став мега збір у 100 мільйонів гривень, який вдалося закрити завдяки як звичайним переказам, так і за рахунок криптозбору від WhiteBIT у розмірі понад 5 мільйонів гривень. Половину зібраних в рамках фестивалю коштів, направлять на придбання роботизованих платформ через UNITED24, іншу — на забезпечення Збройних сил України дронами, зокрема на харківському напрямку.

Відвідувачів пригощали партнери заходу "Captain Morgan", "Johnnie Walker", "Живчик" та "hike".

Генеральний партнер Atlas United 2024, компанія Mastercard, на території фестивалю обладнала спеціальний простір – "Третє дихання" – де кожен міг підтримати та відновити свій емоційний баланс завдяки дихальним практикам та арттерапії. Компанія разом із гостями події встановила два унікальних рекорди України: один з яких — наймасовіше виконання мелодії на ударних музичних інструментах. У флешмобі взяли учать 500 українців, одночасно граючи на африканських та світлових барабанах, а також на металевих бочках. Ще одним унікальним явищем став рекорд з наймасовіших обіймів на музичному фестивалі, до якого були залучені 5000 людей. Обидва рекорди були зафіксовані представниками Книги рекордів України.

Фото та атмосферні подробиці ATLAS UNITED 2024, який повернувся після трирічної перерви, облетіли найвідоміші світові видання, такі як DW News, Associated Press, Los Angeles Times та інші.

На сценах музиканти проводили аукціони, де розігрували прапори з підписами генералів, розмальовані тубуси від снарядів та багато іншого. У великому підземному паркінгу також влаштували сцену, де волонтерські організації розповідали про тактичну медицину і актуальні збори.

Свої локації в паркінгу мали бойові підрозділи, зокрема Третя окрема штурмова бригада, бригада НГУ АЗОВ та бригада НГУ "Хартія", Тактична група "Реванш" ГУР МО. У їхніх зонах були дрони, такмед, оснащення і листівки з інформацією про підрозділ. Цивільних запрошували потренуватись на симуляторах FPV-дронів. Поруч зі сценою Shelter також розмістилась Алея Соціальних Ініціатив, серед яких представники антикорупційних організацій.

Цьогорічний фестиваль ATLAS UNITED був застрахований компанією ІНГО.

Організатори підготувалися й до ймовірних повітряних тривог, в разі яких у великий паркінг в найкоротші терміни мали змогу евакуювати до 30 тисяч відвідувачів.