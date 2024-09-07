Снималась в российских фильмах и нарушила закон в Вене: где сейчас и как выглядит жена предателя Мураева (фото)

После российского вторжения Екатерина Мураева успела "прославиться" в Европе

Пророссийский политик Евгений Мураев, который открыто выступал против евроинтеграции, планировал стать президентом Украины после полномасштабного вторжения России и был обвинен в государственной измене, после начала войны уехал в ненавистный Евросоюз. Его жена за это время уже успела "прославиться" и разозлить жителей Вены.

Екатерина Мураева (в девичестве Гордиенко) — украинская актриса. "Телеграф" подробнее рассказывает, чем известна вторая супруга предателя Украины Мураева, как выглядит и где находится сейчас.

Екатерина Мураева (Гордиенко): что известно

Родилась 5 июля 1993 года в городе Лозовая, Харьковская область. В 2015 году завершила обучение в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени И.К. Карпенко-Карого под руководством мастера Б. М. Бенюка. Работала актрисой в Киевском академическом театре драмы и комедии, но и подрабатывала в российских телепроектах.

Работа в России

Екатерина играла в фильме "Спасибо деду за победу" (2019), частично профинансированный Министерством культуры России, который снимался на территории самопровозглашенной Абхазии. Она не признана большинством стран-членов ООН, фактически контролируется РФ и является местом размещения российских военных баз.

В российском фильме "Новогодний переполох" (2017) Мураева снималась вместе с российским актером Яном Цапником, который ранее исполнил роль боевика самопровозглашенной ДНР в пропагандистском фильме "Военный корреспондент" (2014). В 2016 году СБУ запретила Цапнику въезд в Украину.

Екатерина Мураева слева. Фото: кадр из фильма "Новогодний переполох"

Также в 2017 году Екатерина "засветилась" на московском фестивале ПиР, который проходил в пансионате "Клязьма", расположенном в пригороде столицы. Пансионат находится в ведении Управления делами президента РФ, пишет slidstvo.info.

Где сейчас Екатерина Мураева

В сентябре 2020 года появилась информация, что жена Мураева устроила пробку в Вене, столице Австрии. Девушка неправильно припарковала свою Toyota. На место вынуждены были прибыть правоохранители. Кадры предоставили "УП".

Страница Мураевой в Инстаграме еще существует, однако ее нельзя просмотреть с территории Украины. Последние записи актрисы в соцсети датируются 23 февраля — за день до полномасштабного вторжения РФ в Украину. Занятно, что судя по геолокации аккаунта, Екатерина Мураева должна находится в Иране.

Екатерина Мураева вместе с беглым экс-нардепом воспитывает двух детей. Ранее мы писали, в каких скандалах был замешан Евгений Мураев и что известно о его бывшей жене Валерии.