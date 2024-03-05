Завершено следствие по экс-нардепу Мураеву: сколько ему грозит

По данным британской разведки, Россия планировала сделать Мураева марионеточным "главой" Украины

Служба безопасности завершила досудебное расследование в отношении руководителя запрещенной партии "Наши", экс-нардепа Евгения Мураева, причастного к подрывной деятельности в пользу России. Ему грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Как сообщает Telegram-канал СБУ, на основании собранных доказательств бывший нардеп обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам).

Мураев использовал подконтрольный ему телеканал "Наш" для массового распространения кремлевской пропаганды в Украине. Он подавал искаженную информацию о внутренней ситуации в нашем государстве.

"Таким образом, он способствовал агрессору в многочисленных попытках дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине накануне полномасштабного вторжения России. В связи с этим в начале февраля 2022 года против телеканала Мураева были введены санкции СНБО. Инициированные Службой безопасности экспертизы подтвердили факты антиукраинской деятельности фигуранта", — сказано в сообщении.

В СБУ напомнили, осенью 2022 года сотрудники СБУ провели серию обысков по местам жительства и в офисах Мураева в Киеве. В ходе следственных действий по адресам фигуранта обнаружены наличные деньги в российских рублях, оружие, а также компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами преступных действий.

По информации "УП" Мураев выехал из Украины в мае 2022 года. Журналисты выяснили, что он с семьей живет в Вене. А перед полномасштабным вторжением россии в нашу страну британская разведка сообщала, что россия планировала сделать Мураева марионеточным "главой" Украины.