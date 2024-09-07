Отбеливает преступников и их зверства: фильм пропагандистки Russia Today о российских солдатах направляется в Канаду, Украина резко ответила (фото)

Лента "Россияне на войне" изображает российских военных жертвами

Пока россияне пытаются сломать волю украинского народа, убивая невинных женщин, детей и мужчин, в Европе российские пропагандисты успешно транслируют миру, что "не все так однозначно". Эмигрировавшая из РФ в Канаду журналистка и режиссер Анастасия Трофимова, несмотря на протест Украины, уже представила на Венецианском кинофестивале ленту "Россияне на войне" (Russians at War), которая отбеливает все зверства агрессоров и отражает их жертвами в войне против Украины.

Госкино призвало Венецианский кинофестиваль исключить из программы фильм, отметив о "завуалированной российской пропаганде", которая представляет агрессоров как жертв и является опасным средством манипуляции общественным мнением, направленным на перекладывания ответственности за преступления, совершенные российскими военными, на других.

Во внеконкурсной программе Венецианского кинофестиваля продолжаются показы "Россиян на войне", где бывшая сотрудница Russia Today Трофимова стремится продемонстрировать миру, что российские солдаты — "не звери, а обычные люди".

Особенно огорчает, что фильм создан в копродукции Франции и Канады, на фестиваль которого в этом году также направляется пропагандистская картина. Генеральный консул Украины в Торонто Олег Николенко в Facebook выступил против показа фильма на TIFF 2024.

Синопсис "Россиян на войне" на сайте Венецианского кинофестиваля

"Отражение российских солдат как "пешек", а вторжение России в Украину как "нечестивую игру" добавляет доверия российским пропагандистским нарративам, которые преуменьшают тяготение и страдания, вызванные военными действиями России. Существуют тысячи задокументированных случаев, когда российские войска насилуют, пытают, убивают и дегуманизируют Тем, кто вступает в российскую армию, предлагают большую денежную компенсацию или помилование по судимости, и они принимают это решение с полным пониманием своих действий в Украине", — напомнил Николенко.

Синопсис "Россиян на войне" на сайте кинофестиваля TIFF

Россиянка Анастасия Трофимова попала в батальон русской армии на территории Украины. Она якобы "завоевала доверие пехотинцев и на целый год приобщилась к одному пробирающемуся Востоком Украины батальону", хотя и не получала разрешения на съемки. Пропагандистка утверждает, что не заметила никаких признаков военных преступлений со стороны российских военных.

Олег Николенко осудил фильм о россиянах, которых полюбят жертвами

На вопрос, смотрела ли россиянка фильм "20 дней в Мариуполе" она ответила: "Нет, не было времени". При этом документальный фильм украинского режиссера Мстислава Чернова был представлен практически на всех больших экранах многих стран. В 2024 году "20 дней в Мариуполе" получил заслуженный Оскар.

Весной документальный фильм о первых днях войны режиссера Алана Бадоева также был воспринят в Европе. А на Netflix недавно вышел фильм об украинских героях "Мы были рекрутами".