Знімалася у російських фільмах і порушила закон у Відні: де зараз та як виглядає дружина зрадника Мураєва (фото)

Після російського вторгнення Катерина Мураєва встигла "прославитися" у Європі

Проросійський політик Євген Мураєв, який відкрито виступав проти євроінтеграції, планував стати президентом України після повномасштабного вторгнення Росії та був звинувачений у державній зраді, після початку війни поїхав до ненависного Євросоюзу. Його дружина за цей час вже встигла "прославитися" і роздратувати жителів Відня.

Катерина Мураєва (у дівоцтві Гордієнко) – українська актриса. "Телеграф" докладніше розповідає, чим відома друга дружина зрадника України Мураєва, як виглядає і де зараз.

Катерина Мураєва (Гордієнко): що відомо

Народилася 5 липня 1993 року у місті Лозова, Харківська область. У 2015 році завершила навчання у Київському національному університеті театру, кіно та телебачення імені І.К. Карпенка-Карого під керівництвом майстра Б. М. Бенюка. Працювала акторкою у Київському академічному театрі драми та комедії, але й підробляла у російських телепроєктах.

Робота в Росії

Катерина грала у фільмі "Дякую діду за перемогу" (2019), частково профінансований Міністерством культури Росії, який знімався на території самопроголошеної Абхазії. Вона не визнана більшістю країн-членів ООН, фактично контролюється РФ та є місцем розміщення російських військових баз.

У російському фільмі "Новорічний переполох" (2017) Мураєва знімалася разом із російським актором Яном Цапником, який раніше виконав роль бойовика самопроголошеної ДНР у пропагандистському фільмі "Воєнний кореспондент" (2014). У 2016 році СБУ заборонила Цапнику в’їзд до України.

Катерина Мураєва ліворуч. Кадри з фильму "Новорічний переполох"

Також у 2017 році Катерина "засвітилася" на московському фестивалі ПіР, який проходив у пансіонаті "Клязьма", розташованому у передмісті столиці. Пансіонат знаходиться у віданні Управління справами президента РФ, пише slidstvo.info.

Де зараз Катерина Мураєва

У вересні 2020 року з’явилася інформація, що дружина Мураєва влаштувала затор у Відні, столиці Австрії. Дівчина неправильно припаркувала свою Toyota. На місце мусили прибути правоохоронці. Кадри надали "УП".

Сторінка Мураєвої в Інстаграмі ще існує, проте її не можна переглянути з України. Останні дописи актриси в соцмережі датуються 23 лютого — за день до повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Цікаво, що судячи з геолокації акаунту, Катерина Мураєва має перебувати в Ірані.

Катерина Мураєва разом з екснардепом виховує двох дітей. Раніше ми писали, в яких скандалах був замішаний Євген Мураєв і що відомо про його колишню дружину Валерію.