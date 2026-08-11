Древний порт и княжеский съезд: какое место над Днепром стоит увидеть хотя бы раз (видео)

О нем писал византийский император

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Витачев в Киевской области — одно из древних поселений на Днепре, история которого насчитывает как минимум несколько первых столетий нашей эры. В X веке летописный Витичев был важным пунктом на Днепровском пути, а столетие спустя здесь собирались русские князья.

Сегодня небольшое село известно прежде всего живописными днепровскими кручами. Однако, как сообщает портал Днепровские Кручи, за пейзажами здесь скрывается гораздо более древняя история.

Поселение, которому более тысячи лет

Археологические данные свидетельствуют, что территория современного Витачева была заселена уже в первые века нашей эры. В частности, на горе Красуха исследователи обнаружили материалы Черняховской культуры II–III веков, а саму вершину связывают с искусственным курганом II–IV веков.

В древности здесь действовал порт, через который проходил знаменитый торговый маршрут "из варяг в греки". Именно Днепр был одной из главных водных артерий, соединявших северные земли с Византией, а расположение Витачева делало его важным пунктом на этом пути. В середине X века его упоминает византийский император Константин VII Багрянородный в трактате "Об управлении империей".

Здесь собирались князья

Витичев упоминается и в древнерусских летописях. Самое известное событие связано с княжеским съездом 1100 года, который состоялся в Уветичах — так в источниках называлось поселение, которое историки отождествляют с Витачевом. Об этом говорится в "Повести временных лет".

Панорама Днепра. Фото: dniprohills.info

Панорама Днепра. Фото: dniprohills.info

Витачев, Святополч и путь вдоль Днепра. Фото: dniprohills.info

На съезде встретились Святополк Изяславич, Владимир Мономах, Давид Святославич и Олег Святославич. Среди прочего, князья рассматривали конфликт вокруг Давида Игоревича, которого обвиняли в ослеплении князя Василька Ростиславича.

Именно с этим событием связывают одну из самых известных локаций современного Витачева — гору Могилу, которую также называют Княжьим шпилем. В то же время точное место проведения съезда остается предметом исторических предположений, поэтому говорить о нем как о достоверно установленной локации не стоит.

Красуха и десятки курганов

Отдельная часть истории Витачева — его высокие днепровские холмы. Один из самых заметных — гора Красуха, которая возвышается примерно на 189 метров над уровнем моря. Ее вершина, по данным археологических исследований, является искусственным курганом II–IV веков.

На горе и вблизи нее находили артефакты разных исторических периодов. В частности, исследователи фиксировали материалы Черняховской культуры, находки V века и следы более поздних культовых объектов.

Днепровские холмы

Часовня по рисунку Шевченко

Еще одна необычная достопримечательность Витачева появилась уже в независимой Украине. В 1991 году на одном из холмов построили деревянную часовню по рисунку Тараса Шевченко. Инициатором строительства был писатель Олесь Бердник.

Часовня по рисунку Шевченко. Фото: ryba_turist

Часовня стоит недалеко от места, которое традиционно связывают с Витичевским съездом князей. Таким образом, на одном холме здесь фактически соединились несколько разных исторических пластов — древнерусское городище, память о княжеском съезде и архитектурная традиция, связанная с Шевченко.

Часовня по рисунку Шевченко

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