КНДР поставляет России катастрофически неточные ракеты: в ГУР прояснили масштаб проблемы

Низкая точность северокорейского оружия уже имела трагические последствия

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Северокорейские ракеты, которые могут развернуть в подразделении на территории Воронежской области, представляют особую опасность из-за низкой точности. Однако Россия продолжает получать ракеты такого типа – KN-23.

Как пояснил заместитель начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью "РБК-Украина", во время одного из последних ударов ракета производства КНДР отклонилась от цели примерно на 15 километров и в результате убила целую семью. Речь идет об ударе по Радушному, где погибли три поколения многодетной семьи.

По словам Скибицкого, КНДР при использовании Россией ракет получает определенные преференции. "Северная Корея получает возможность применения своих средств в реальных боевых условиях, и как следствие — данные для дальнейшей модернизации и совершенствования этих ракет", — говорит он и отмечает низкую точность оружия.

Карта, куда потенциально могут достать северокорейские ракеты из-под Воронежа/Инфографика "Телеграф"

Он также напомнил, что первая партия ракет KN-23 была около сотни. Сейчас есть данные о еще 40 переданных такого типа и KN-24. В то же время точное количество переданных ракет неизвестно. Ранее их уже применяли для ударов по Харькову, Павлограду, Киеву.

Эта ракета по сути аналог "Искандера", однако с северокорейскими модернизациями. Сообщалось, что эти ракеты могли доработать в России, чтобы повысить точность, однако удар по Радушному свидетельствует о другом.

Одна из ракет попала по дому, где находилась семья. Другая – разорвалась в поле. Уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк отметил — между двумя прилетами — 3,5 км расстояния, а никакой потенциальной цели нет в радиусе 5 километров.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Россия меняет приоритеты в производимых ракетах, сворачивая часть производства. Скибицкий объяснил, какую угрозу это несет Украине.