Стиральная машина пахнет затхлым? Этот лайфхак от бабушки освежит барабан

Понадобятся только копеечные средства

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Если после стирки барабан стиральной машины имеет неприятный запах, не обязательно сразу покупать специальное очисточное средство. В сети набирает популярность необычный домашний способ.

Трюк показала TikTok-пользовательница Бэбс (@brunchwithbabs), которую в соцсетях называют "интернет-бабушкой". Ее видео собрало более 200 тысяч лайков.

Как работает этот способ

Для начала нужно разрезать лимон пополам и убрать косточки. На срез каждой половинки наносят небольшое количество зубной пасты.

После этого лимоны кладут непосредственно в барабан стиральной машины. Она рекомендует запустить короткий цикл стирки с горячей водой.

По окончании программы в барабане должен остаться свежий цитрусовый аромат. Именно простота этого способа и сделала его популярным в соцсетях.

В то же время, стоит помнить, что это именно домашний лайфхак из соцсетей, а не универсальный способ очистки стиральной машины. Для регулярного ухода лучше также соблюдать рекомендации производителя техники.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал об ошибке во время стирки, из-за которой полотенца могут приобретать неприятный запах.