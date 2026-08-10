Не вскрывая упаковку: 3 внешних признака, которые выдадут испорченную рыбу в магазине

Методы проверки зависят от категории товара

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Покупая рыбу в упаковке, всегда есть риск столкнуться с несвежим или повторно замороженным продуктом. К счастью, существуют признаки, которые помогут с первого взгляда определить испорченный товар.

Об этом "Телеграфу" рассказала заведующая кафедрой товароведения и фармации Государственного торгово-экономического университета Елена Сидоренко. По её словам, методы проверки зависят от категории рыбы.

Как проверить запакованную рыбу:

Охлажденная, копченая или соленая рыба.

"Внутри упаковки должно быть сухо. Нужно смотреть, чтобы не было влаги или отстоя жидкости — это прямая угроза развития бактерий. Также обязательно обращайте внимание на герметичность самой пачки", — объяснила Сидоренко.

Замороженная рыба.

"Должна быть равномерной сухой заморозки, без заветриваний, деформаций и кристаллов. Как правило, признак, указывающий на длительное хранение, — наличие кристаллов льда", — отметила эксперт.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какую рыбу в Украине могут продавать под названием "морской язык". Супермаркеты подменяют название рыбы, чтобы привлечь покупателя.