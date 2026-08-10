Собственность народа: для украинцев требуют ввести новые ежегодные выплаты

Автор предлагает не использовать эти средства на государственные или муниципальные расходы

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На сайте Кабинета Министров зарегистрировали петицию с призывом ввести прямые выплаты гражданам от доходов, полученных государством за пользование недрами и другими природными ресурсами. Более того, она предлагает запретить государству использовать их на другие нужды.

Автор инициативы Руслан Абросимов утверждает, что действующая система распределения рентных платежей противоречит статье 13 Конституции Украины, которая определяет землю, недра и другие природные ресурсы объектами права собственности украинского народа.

В петиции отмечается, что государство фактически распоряжается доходом от пользования недрами и природными ресурсами через механизмы спецразрешений и бюджетного распределения средств, тогда как граждане не получают прямую долю прибыли от использования общей собственности. "Фактическое распоряжение недрами (продажа спецразрешений, распределение доходов через госбюджет) происходит без прямой экономической выгоды для каждого совладельца — гражданина Украины. Это нивелирует суть права собственности, превращая народ из собственника в стороннего наблюдателя", — считает Абросимов.

Скриншот петиции с сайта Кабинета министров

Чего требуют от Кабмина?

Автор петиции призывает принять закон "О рентных выплатах гражданам Украины". Он должен предусматривать направление части рентных платежей в специальный фонд с последующим ежегодным автоматическим распределением средств равными долями между всеми совершеннолетними гражданами Украины, имеющими паспорт и РНОКПП (идентификационный код в версии автора, но это старое название).

Также предлагается запретить использование этих средств на какие-либо другие цели, кроме прямых выплат населению.

Важно: Петицию подали 8 августа — есть 90 дней, чтобы она набларала 25 тысяч голосов. На момент написания материала их было 198. Только после вступления в 25 тысяч голосов ее будет рассматривать Кабинет министров. Создать электронную петицию может каждый гражданин Украины, чтобы выразить свое мнение и позицию. В то же время Кабмин может не поддержать ее.

Что с этими деньгами сейчас

Полезные ископаемые Украины/ Инфографика "Телеграф"

Действующее законодательство предусматривает, что рентные платежи за пользование недрами поступают в государственный и местные бюджеты и используются для финансирования государственных и муниципальных расходов. Конституция Украины определяет народ владельцем природных ресурсов, однако законодательно не установлен конкретный механизм распределения доходов от их использования между гражданами. По последним данным Министерства финансов Украины, общие поступления от рентной платы за пользование недрами в государственный бюджет составляют десятки миллиардов гривен в год. За июль сумма составила 2,7 млрд грн. С января 2026 — 29,2 млрд грн.

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