До слез: аист на пепелище растрогал украинцев (видео)
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Одинокая птица растрогала соцсети
В сети набирает популярность видео, на котором аист не спеша ходит среди черного, выжженного поля.
Кадры, опубликованные украинкой в Instagram, вызвали волну эмоций у пользователей соцсетей.
"Даже среди выжженной войной земли — жизнь выбирает жить", — написала автор видео.
Также она отметила, что кадры были сняты примерно в 100 километрах от Днепра.
Видео глубоко взволновало пользователей. Под постом люди массово оставляют печальные эмодзи.
Почему аист является особым символом для украинцев
Аист издавна занимает особое место в украинской культуре и народных поверьях. Его считают символом родного дома, семейного уюта, верности, благополучия и продолжения рода.
В народе существует поверье, что если аист свил гнездо возле дома, это приносит семье счастье, достаток и защиту. Именно поэтому украинцы с давних времен бережно относились к этим птицам, не разрушали их гнезда и даже обустраивали специальные места, чтобы аисты могли селиться рядом.
В то же время аист является одним из неофициальных символов Украины. Его образ часто ассоциируется с возвращением домой, миром, возрождением природы и надеждой. Именно поэтому кадры птицы, бродящей по выжженному полю, вызвали такой эмоциональный отклик у пользователей соцсетей. Для многих это не просто изображение дикой природы, а символ, олицетворяющий стойкость жизни даже после разрушений.
Какие приметы связывают с аистами
В украинской народной традиции с аистами связано немало примет и поверий, которые передаются из поколения в поколение.
В частности, считается, что:
- аист свил гнездо возле дома — к счастью, достатку и семейному благополучию;
- птица ежегодно возвращается в свое гнездо — дом будут обходить большие беды;
- увидеть первого аиста весной — добрая примета, символизирующая начало нового этапа и удачный год;
- разрушить или повредить гнездо аиста — плохая примета, которая, согласно народным поверьям, может навлечь беду;
- если аисты покидают местность — это считалось признаком перемен или неблагоприятных событий.
За жизнью аистов следят тысячи украинцев
В последние годы украинцы внимательно следят за семьей аистов Одаркой и Грицьком из Полтавской области.
Благодаря круглосуточной онлайн-трансляции из гнезда пользователи наблюдают за тем, как птицы обустраивают жилище, высиживают птенцов и заботятся о потомстве. За их жизнью следят тысячи людей, а каждое важное событие вызывает активное обсуждение в социальных сетях.
Ранее "Телеграф" рассказывал, почему на самом деле аисты слетаются на поля.