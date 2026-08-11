До слез: аист на пепелище растрогал украинцев (видео)

Одинокая птица растрогала соцсети

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В сети набирает популярность видео, на котором аист не спеша ходит среди черного, выжженного поля.

Кадры, опубликованные украинкой в Instagram, вызвали волну эмоций у пользователей соцсетей.

"Даже среди выжженной войной земли — жизнь выбирает жить", — написала автор видео.

Также она отметила, что кадры были сняты примерно в 100 километрах от Днепра.

Видео глубоко взволновало пользователей. Под постом люди массово оставляют печальные эмодзи.

Комментарии с Instagram

Комментарии с Instagram

Почему аист является особым символом для украинцев

Аист издавна занимает особое место в украинской культуре и народных поверьях. Его считают символом родного дома, семейного уюта, верности, благополучия и продолжения рода.

В народе существует поверье, что если аист свил гнездо возле дома, это приносит семье счастье, достаток и защиту. Именно поэтому украинцы с давних времен бережно относились к этим птицам, не разрушали их гнезда и даже обустраивали специальные места, чтобы аисты могли селиться рядом.

В то же время аист является одним из неофициальных символов Украины. Его образ часто ассоциируется с возвращением домой, миром, возрождением природы и надеждой. Именно поэтому кадры птицы, бродящей по выжженному полю, вызвали такой эмоциональный отклик у пользователей соцсетей. Для многих это не просто изображение дикой природы, а символ, олицетворяющий стойкость жизни даже после разрушений.

Какие приметы связывают с аистами

В украинской народной традиции с аистами связано немало примет и поверий, которые передаются из поколения в поколение.

В частности, считается, что:

аист свил гнездо возле дома — к счастью, достатку и семейному благополучию;

птица ежегодно возвращается в свое гнездо — дом будут обходить большие беды;

увидеть первого аиста весной — добрая примета, символизирующая начало нового этапа и удачный год;

разрушить или повредить гнездо аиста — плохая примета, которая, согласно народным поверьям, может навлечь беду;

если аисты покидают местность — это считалось признаком перемен или неблагоприятных событий.

За жизнью аистов следят тысячи украинцев

В последние годы украинцы внимательно следят за семьей аистов Одаркой и Грицьком из Полтавской области.

Благодаря круглосуточной онлайн-трансляции из гнезда пользователи наблюдают за тем, как птицы обустраивают жилище, высиживают птенцов и заботятся о потомстве. За их жизнью следят тысячи людей, а каждое важное событие вызывает активное обсуждение в социальных сетях.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему на самом деле аисты слетаются на поля.