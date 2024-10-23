У Путина произошли необратимые изменения в психике, — историк Владлен Мараев о мифах Кремля, вопросе "ядерки" и украинском YouTube

Соавтор "Истории Без Мифов" в интервью "Телеграфу" рассказал о борьбе с россиянами в ютубе и сможет ли остановить Путина украинское ядерное оружие

Полномасштабная война России против Украины не только не погасила, а наоборот спровоцировала неслыханный всплеск интереса граждан к истории, переосмыслениz исторических событий и личностей. В то же время "тотальная украинизация" в стране вышла на новый круг и охватила почти все сферы общественной жизни. Неизбежно эти тренды затронули и соцсети, в частности YouTube.

О наиболее горячих исторических, некоторых современных темах и расцвете украинского ютуба "Телеграф" поговорил с Владленом Мараевым — популярным блогером, соавтором ютуб-каналов "История Без Мифов" и "10 вопросов историку", кандидатом исторических наук.

В первой части интервью речь зашла о конкуренции в украинском сегменте YouTube, войнах с ботами и россиянами в соцсетях, настоящей болезни Путина, его двойниках, а также можно ли будет доверять мемуарам окружения диктатора после его смерти.

Полную видеоверсию интервью с Владленом Мараевым смотрите на нашем ютуб-канале.

О конкуренции исторических ютуб-каналов

— Начнем с тенденций в украинском сегменте YouTube. Какие на ваш взгляд сегодня трудности с продвижением украинского контента и истории Украины?

— Трудность всегда есть. В принципе, 2022 год был пиком интереса к истории. Далее, с 2023 года, на мой взгляд, начался постепенный процесс спада этого интереса. Кроме того, происходит насыщение рынка предложениями исторических ютуб-каналов.

За эти два года их количество выросло примерно в 6-7 раз. Где-то с 40 до 240, возможно, больше этого. И это на украинском языке. Поэтому эти два процесса, конечно, взаимосвязаны, понятны. А так, в принципе, какие могут быть проблемы? Мы работаем постоянно, регулярно. Проблемы есть как бы рабочего характера.

— Когда у канала "История Без Мифов" уже будет первый миллион подписчиков (в октябре на проект подписались 870 тыс. зрителей. — Авт.)?

— (улыбается) Это философский вопрос, на который никто не знает ответа. Знаете, иногда пишут в комментариях, мол, "Давайте до конца этого года сделаем миллион". На самом деле динамика всегда очень изменчива. В какой-то месяц к вам присоединяется 20 тысяч подписчиков, в какой-то месяц, возможно, 3 тысячи. Поэтому никогда не можете знать, сколько будет подписчиков в будущем.

А в какой-то месяц могут еще отписаться. Поэтому когда будет, тогда и будет. Главное, по сути, не количество подписчиков, а количество просмотров. Потому что каналы, которые гоняются за количеством подписчиков, это тщеславие. В результате они получают такой колоссальный разрыв, когда покупают себе аудиторию, а потом она их не смотрит. Когда она их не смотрит, YouTube воспринимает этот канал как неинтересный для зрителей и просто пессимизирует его в выдаче.

В результате можно иметь много подписчиков и очень мало просмотров. Там, где мало просмотров, там мало денег. В результате все заканчивается тем, что авторы теряют интерес к проекту и забрасывают его. Эта история очень часто происходит. Поэтому мы гордимся тем, что у нас всегда есть чисто естественный прирост.

— Многие ли пользователи отписываются от ваших каналов и кто эти люди? Россияне или какие-нибудь хейтеры?

— Периодически, конечно, отписываются. Во-первых, мы для россиян не работаем вообще. Если у нас в начале, до 2020 года, было 3-4% просмотров из России, сейчас их нет вообще. Мы закрыли право россиянам смотреть наш канал. Не хотим, чтобы они смотрели наше содержимое. Работаем не для них, а исключительно на украинском языке, и никогда не будем работать на русском, на аудиторию из РФ…

…Когда россияне видят украинский контент, в том числе весьма популярный, они часто налетают ботофермами и пытаются обвалить какой-то ролик.

Потому нельзя такое допускать. Для этого приходилось просто удалять многие сообщения, где содержалась какая-то российская пропаганда. Я не хочу тратить свое время, оно очень драгоценно, ради того, чтобы удалять какое-то, извините, д*рьмо из комментариев. Но россияне не имеют никакого права высказать свое мнение под нашим видео, если это мнение антиукраинское, они должны быть безжалостно подавлены и лишены такой возможности.

Появится ли "История Без Мифов" на телемарафоне

— Уточните, сколько в общей сложности исторических каналов в украинском сегменте YouTube и что они собой представляют?

— Судя по рейтингу сайта manifest.in.ua, их кажется уже более 250. Это каналы на украинском языке и на историческую тему.

— С одной стороны, это позитив, что к истории сейчас такой повышенный интерес. А с другой стороны, какие минусы? Какое будущее у этих проектов?

— Большинство этих каналов ведут непрофессиональные историки, а любители. Соответственно, качество подачи там достаточно низкое. Будем говорить откровенно: непрофессиональная и любительская съемка с монтажом. Так что, соответственно, качество ее такое себе. Но это нормально. Такое все равно должно быть. Каждый, кому интересно, может делать что угодно, и здесь никому ничего и никто не запретит. Потому, конечно, таких проектов будет много. Проекты, в которых есть деньги, команда и т.д.

Например, тот же канал "Реальная история" (проект запустил журналист Аким Галимов, создающий небольшие видео на важные исторические темы, которыми спекулирует Россия; 621 тыс. подписчиков. — Авт.).

Однако это не YouTube-проект, а чисто телевизионный, который пришел с телевидения, поначалу развивался на телевидении. А потом они перешли на заливку роликов в YouTube. В то же время они продолжают присутствовать на телевидении. У них там и команда большая (более 10 человек), и соответственно возможности тоже. Чисто под YouTube-проект такой, как наш. У нас и команда маленькая, соответственно и все делается только для интернета. На телевидение мы не выходим. Не хотим размывать, в частности, наш трафик.

— А если телемарафон предложит вам?

– Скорее всего, он нам этого никогда не предложит. Потому что, думаю, там таким не интересуются.

О болезни Путина и его двойниках

— Вы являетесь популярным блогером, очень часто даете интервью. На какие вопросы от журналистов не хочется отвечать и почему?

— Нет таких вопросов. На самом деле мне безразлично, на какие вопросы отвечать. Но, честно, несколько утомили вопрос о войне, об Украине, о России, об одном и том же, о мифах, фейках. Ибо, простите, об этом спрашивают уже четыре года подряд. И это немного уже утомительно.

— История для вас – это больше хобби, работа, занятие в свободное время, творчество или работа?

— В первую очередь, это моя профессия. Я историк. По профессии, по образованию. Работаю в научном учреждении, и еще занимаюсь популяризацией истории.

— Планируете продолжать свою академическую научную карьеру? Сейчас вы являетесь кандидатом исторических наук. Затем какая идет градация?

— Следующий этап – доктор наук. Если иметь больше времени, возможно. К примеру, если закроем "Историю Без Мифов". Если зрители проголосуют за то, чтобы мы его закрыли, то я займусь докторской диссертацией.

— Не можем не спросить о войне: можно ли сравнивать нынешнее время с событиями Украинской революции 1917-1921 гг. по насыщенности событий и трагизму?

— Сейчас происходит все вместе перечисленное. Это и бурный, и трагический, и героический период истории, и положительный в чем-то. Потому что война позволила расцвести украинской идеи так, как она никогда не цвела раньше. И я думаю, здесь мало кто может мне возразить.

Но, к сожалению, все это оплачивается колоссальной кровью. И в этом огромная трагедия и беда. Сейчас очень бурный период, но все равно по насыщенности событий, по динамике, он все равно не такой, как Украинская революция. Ведь о чем может идти речь, когда тогда в Киеве власть 14-ть раз за 3 года изменилась? Слава Богу, в Украине сейчас власть не изменилась. И в Киеве не изменилось, и не изменится.

Потому что россияне получают хороший удар от Украины. Но опять-таки это трагический период в том смысле, к сожалению, что Россия пока не хочет мириться с независимостью Украины.

— А когда она смирится и кто ее принудит к этому — украинцы, Запад, или они сами осознают?

— Не верю в то, что они осознают сами. Я верю только в силу. В то, что украинская сила (и сила союзников) заставит их к этому. Но, опять-таки, все это упирается во время и в жертву, к величайшему сожалению.

— Отступит ли Путин от своих планов по захвату Украины?

— Как историк не размышляю над вопросами, связанными с будущим. Для историков вообще это табу говорить о будущем. Могу высказывать только свое личное мнение, которое является субъективным и мало кого на самом деле может интересовать.

На мой взгляд, такой идиот, как Путин, не отступит никогда. Он душевнобольной человек. У него произошли необратимые изменения в психике. Кроме того, это уже старый человек, его уже никак не изменишь. Потому не верьте.

— А он жив еще, по вашим оценкам, или правят Россией двойники, тройники?

— Как можно ответить на этот вопрос? Я думаю, что Путин, конечно, существует как определенная субстанция. Сколько у него двойников, тройников, я не знаю. Но, скорее всего, пока он есть. 72 года – это еще возраст. Такой пожилой, конечно, но не критический, к сожалению.

О ядерном оружии и возможном варианте для Украины

— Одной из горячих тем на прошлой неделе на международном уровне снова стал вопрос "ядерки", возобновивший в публичной плоскости и СМИ бурные дискуссии и полемику по типу, не ошибочно ли было со стороны Украины отказаться от своего ядерного арсенала в 1990-х. Нужно ли нам возвращаться к возобновлению ядерного вооружения?

— Вопрос возвращения к ядерному оружию, по-моему, не имеет смысла. Потому что выхода, скорее всего, у Украины никакого не было в начале 90-х. А возможности вернуться сейчас скорее всего нет. Будем откровенны. Во-первых, потому что в начале 90-х наличие в Украине запасов ядерного оружия было просто неподъемным для самой страны.

А во-вторых, из-за давления со стороны России, и Штатов прежде всего, не отказаться от него было нереальным. Разве что превратиться в некоего абсолютного изгоя мира вроде Северной Кореи какой-нибудь или еще хуже. Вспомните, в каких условиях мы тогда все жили. А могло бы быть, я думаю, гораздо хуже.

Любые, даже самые примитивные расчеты показывают, что на такое оружие нужны колоссальные средства — десятки миллиардов долларов. Затем еще десятки или сотни миллиардов нужно для того, чтобы поддерживать это оружие, обеспечивать его существование, необходимые средства доставки и так далее.

Главное, международное сообщество, наши союзники, всегда будут против этого категорически. Украина может оказаться в изоляции с этой стороны. И на самом деле не факт, что это может остановить Россию, потому что у нее этого арсенала будет все равно гораздо больше. Это может быть еще большим соблазном для нее ударить по Украине, как они могут сказать, "превентивным методом", чтобы не позволить Украине развить ядерную программу.

Кроме того, учтите, что у нас колоссальные утечки информации, отовсюду. У нас в стране предателей просто тьма, как тараканов. Утаить информацию о разработке такого оружия, чтобы потом поставить весь мир перед фактом — я не верю в такую возможность. Эта информация непременно всплывет.

Речь может идти разве что о какой-то тактической, так называемой "грязной бомбе". Но все равно скрыть это не удастся. Тем более сейчас, учитывая информационное общество, и каждый человек со смартфоном является по сути ходячим журналистом, информатором.

— Чисто с военной точки зрения, если бы даже теоретически какая-то "грязная бомба" была у нас или что-то такое мощное, и мы бы превентивно нанесли бы удар по территории России, был бы такой шаг силовым аргументом для Путина остановиться?

— На мой взгляд, это было бы для него аргументом ударить стратегическим или, по крайней мере, сильным ударом тактического оружия по Украине. Просто поставьте себя на место Путина. Как бы он действовал? Он бы такой испугался, "ой нет, нет, нет, все, я испугался Украины, ничего больше не сделаю"? Это больной маньяк. Он себе вбил в голову идею, что Украины не существует, что украинцы это россияне, их нужно вернуть назад, распропагандировать назад в россиян. Вот как он думает.

— Одновременно Путин позиционирует себя выдающимся историком современности. Какие его тезисы больше всего вас раздражают?

— Все его тезисы воспринимать нельзя. Любой человек, не психически больной, не воспримет тезисы Путина. Не скажу, что они меня раздражают, потому что понятно, что все они ошибочны. Мы много раз их развенчивали на нашем канале.

Одна из таких идей, что это Ленин создал Украину. А точнее, ленинская политика украинизации создала Украину и украинцев. Полностью переставив местами в таком тезисе причины и последствия.

Потому что ленинская политика украинизации была прямой реакцией на Украинскую революцию 17-21 годов, на появление УНР, правительства Павла Скоропадского, ЗУНР Евгения Петрушевича. То есть, чтобы контролировать Украину, нужно было дать украинцам определенные пряники, определенные такие, скажем, положительные моменты, которые позволят воспринять им большевистскую власть как более-менее свою. Просто подкупить этим украинцев. И, к сожалению, в значительной степени подкупили очень многих. Даже так, что политические эмигранты возвращались из-за границы в советскую Украину. Для того чтобы через несколько лет стать жертвами сталинских репрессий.

— Вы считаете, что у Путина сдвиг по Украине является чем-то психологическим (патологическим)? Или это чисто КГБшная история и он придерживается генеральной линии по строительству красной империи с созданием того самого "одного народа"?

— Мы не можем знать, залезть ему в голову. У нас очень мало реальной, объективной информации. Очень мало. У нас нет даже объективных показаний окружающих Путина людей, которые близки к нему. И не факт, что они когда-нибудь будут. Может когда-нибудь, когда его не станет, и когда что-то в верхах России произойдет, какая-то пертурбация, появятся люди, которые напишут мемуары. И то, не будет фактом, что эти мемуары окажутся безусловно правдивыми.

Есть версия, что карантинная изоляция (во время пандемии коронавируса. – Ред.) окончательно повлияла на его мозги. Что он, мол, был изолирован сам или с очень узкой группой ультранационалистов типа [Юрия] Ковальчука и еще кого-то там, которые окончательно убедили его в том, что Украину сейчас нужно уничтожить. Пока она не стала полноценной, успешной, нормальной и независимой державой, пока окончательно украинская нация не завершила свое формирование, как им казалось.

Возможно, это действительно происходит от его советских представлений, от каких-то КГБшных установок. Но вполне возможно, что Путин серьезно менялся с 1999-го года, когда он стал премьер-министром РФ, а затем и президентом. Все-таки с тех пор прошло четверть века. И в эту четверть века человек имеет фактически неограниченную власть, не имеет серьезных конкурентов.

О метаморфозах психики Путина, грозит ли России распад и когда это может произойти, а также о конспирологии о сливе Украины Западом — читайте на днях на "Телеграфе" во второй части интервью с Владленом Мараевым.