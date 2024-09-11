Трамп спасает домашних животных, а вокруг Харрис новая конспирология: в сети публикуют мемы про дебаты в США

Дебаты мимо пользователей сети не прошли

В США 10 сентября состоялось одно из наиболее ожидаемых политических событий текущего года. Кандидаты в президенты Дональд Трамп и Камала Харрис сошлись в ожесточенных дебатах, чем не оставили пользователей сети без пищи для обсуждений.

В частности они обратили внимание на серьги Харрис, которые оказались очень похожими на проект крошечных наушников Nova. Тем самым кандидата от демократов попытались уличить в обмане, поскольку использование наушников во время дебатов запрещено.

Другие пользователи сразу же отметили, что проект Nova пока еще даже не попал в производство, а сбор средств на его производство до сих пор продолжается на платформе Kickstarter.

Также пользователи сети нашли модель сережек, которые носила Харрис на сайте бренда Tiffany & Co. Аксессуар там можно приобрести за 800 долларов.

Однако куда больше внимания было уделено ляпу Трампа, который заявил, что жители Спрингфилда якобы настолько бедные, что им приходится кушать собак и котов. Пользователи сети вспомнили, что в одноименном городе живут персонажи франшизы Симпсоны, а потому немедленно начали плодить мемы по этому поводу.

Примечательно, что шутить над этим начали и сами сторонники Трампа.

Как сообщалось ранее, после дебатов американцы высказали мнение, что Харрис на дебатах была более уверенной и смогла обойти Трампа. А издание Time посвятило экс-президенту обложку нового номера, которую лаконично подписали "В беде".