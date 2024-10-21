Путин не торопится за стол переговоров: что заставляет Кремль затягивать войну

План победы Зеленского наталкивается на сопротивление в некоторых странах

Путин не планирует начинать переговоры до тех пор, пока его армия продвигается на Донбассе и других направлениях. При этом без усиления поддержки со стороны Запада Украина может не только потерять способность противостоять российской агрессии, но и оказаться без возможности вообще участвовать в мирных переговорах.

Об этом пишет издание El Pais. Отмечают также, что Кремль возлагает надежды на возможную победу Дональда Трампа на президентских выборах в США. В Москве уверены, что это существенно усложнит ситуацию для Украины.

В статье иностранного издания также говорится, что План победы Зеленского, который он презентовал на последнем саммите ЕС, наталкивается на сопротивление в некоторых западных столицах.

Напомним, основные публичные пункты плана включают в себя несколько ключевых направлений:

приглашение в НАТО как первый, хотя и не окончательный шаг к интеграции Украины в Альянс;

укрепление военного потенциала путем новых поставок вооружения и ослабление ограничений на их использование;

развертывание неядерных средств сдерживания со стороны Запада.

В план также вошли три секретных приложения, предназначенных для основных союзников Украины.

Однако, как отмечалось, не все западные страны готовы утвердить План победы. В то же время ситуация на поле боя требует скорых действий, пишет издание. Без усиленной поддержки Киев может потерять способность не только сопротивляться, но и эффективно участвовать в будущих мирных переговорах без риска капитуляции.

"Президент России Владимир Путин, вероятно, не согласится на переговоры, пока верит в возможность добиться военных успехов, даже несмотря на большие потери", — пишет El Pais.

Истощение ресурсов и угроза участия Северной Кореи

Россия продолжает медленное наступление на украинскую территорию, хотя и несет серьезные потери. Украинские и южнокорейские источники предупреждают о возможности отправки северокорейских военных для поддержки Кремля на фронте.

Учитывая усталость украинского общества и перспективу сложной зимы с энергетическими ограничениями, западные партнеры активизировали усилия, отмечает издание. В частности, после длительных переговоров разблокирован пакет помощи на сумму 50 миллиардов евро, задерживаемый премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Однако уже имеющаяся помощь все еще недостаточна для достижения долгосрочных целей.

Угроза сокращения помощи США

Вероятная победа Дональда Трампа на президентских выборах в США может усугубить ситуацию для Украины. Трамп неоднократно заявлял о намерении сократить поддержку Киева, что создает угрозу стратегического вакуума, который Европа не сможет полностью компенсировать.

Европа не может отказаться от поддержки Украины

Европейские страны, несмотря на все сложности, не могут прекратить поддержку Киева, убеждены в El Pais. Это необходимо не только из-за морального долга и защиты международного права, но и для обеспечения собственной безопасности на восточных границах.

"Для достижения мира Украине нужны все необходимые средства, чтобы заставить агрессора признать, что дальнейшая война принесет ему больше вреда, чем прекращение боевых действий", — заключили в статье.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что по словам советника президента Дмитрия Литвина, переговоры с союзниками и статьи западных СМИ о них – это разные реальности. Также мы писали о том, как прошел визит Зеленского в США. Деталями поделился советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.