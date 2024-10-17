"У нас альтернативы нет, кроме...": Зеленский отреагировал на слухи о возобновлении Украиной ядерки

Украина отказалась от ядерного оружия, но не получила обещанные гарантии безопасности

Президент Владимир Зеленский опроверг информацию о намерениях Украины создать собственное ядерное оружие. Напомним, издание BILD со ссылкой на собственные источники заявило, что Украина рассматривает возможность производства собственного ядерного оружия.

Соответствующее заявление глава государства сделал во время пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте, отвечая на вопросы журналистов.

"Мы никогда не говорили, что мы готовимся создать ядерное оружие", — подчеркнул Зеленский.

Президент пояснил, что говорил о Будапештском меморандуме: Украина отказалась от ядерного оружия, но не получила вместо обещанных гарантий безопасности.

"Поэтому у нас альтернативы нет, кроме НАТО", — добавил Зеленский и еще раз подчеркнул, что Украина не строит ядерное оружие.

Однако журналисты продолжили задавать вопросы, касающиеся разработки ядерного оружия Украиной. Президенту Украины пришлось еще раз опровергнуть информацию, а затем подчеркнуть, что в своем заявлении он говорил о надежде на НАТО и о том, что "ядерка не является зонтиком безопасности".

Генсек НАТО также прокомментировал слухи о создании Украиной ядерного оружия и коротко отметил:

"Украина будет в НАТО. А до этого мы сделаем все, чтобы у Украины было все, что нужно".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, может ли Украина изготовить ядерную бомбу и что для этого нужно. Наши журналисты пообщались с радиобиологом и старшим научным сотрудником Института проблем безопасности АЭС НАН Украины Еленой Паренюк, чтобы прояснить все эти "но".