Война в Украине продлится до 2026-го? Экс-глава МИД объяснил решение Еврокомиссии

Владимир Огрызко рассказал "Телеграфу", почему в Брюсселе продолжают временную защиту украинцев и есть ли в этом какая-либо конспирология

На сегодняшний день дату или год завершения войны России против Украины точно назвать не может никто, поскольку, исходя из интересов Киева, это зависит от двух принципиальных факторов. Такое мнение "Телеграфу" высказал бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, комментируя предложение Европейской комиссии продлить еще на год временную защиту для украинцев, спасающихся от агрессии РФ против Украины, — с 5 марта 2025 года по 4 марта 2026-го.

В связи с такой пролонгацией начали появляться конспирологические предположения, что в Брюсселе якобы готовятся, что российско-украинская война может длиться еще около двух лет.

Впрочем, экс-глава МИД Украины советует не обращать внимания на различные конспирологические заговоры и объяснил такой шаг Еврокомиссии адекватным гуманитарным подходом.

— Думаю, сегодня никто не сможет сказать, сколько будет продолжаться война и когда это закончится. Разве что мы получим необходимые оружие и финансы, тогда этот процесс (завершение войны — Авт.) будет более быстрым. Соответственно потребности в дополнительной защите не будет. Но пока это — из разряда наших желаний. Следовательно, Еврокомиссия принимает, как мне кажется, адекватное решение. Мол, вот пока ситуация такова, мы вам еще продолжаем возможность получать всю необходимую помощь и защиту в странах ЕС. Поэтому какого-нибудь другого подтекста здесь я не вижу, — отметил дипломат.

Как сообщалось, вместе с тем 7 июня 2024 года Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз уже в этом месяце. То есть, до того, как Венгрия начнет председательство в Совете ЕС в июле. Киев выполнил предварительные условия Брюсселя о старте переговорного процесса по членству Украины в Евросоюзе.

Также "Телеграф" писал, что отечественное Министерство иностранных дел весной этого года составило перечень основных дипломатических целей на 2024 год, над которыми будут работать в Украине и в посольствах за рубежом. Их перечислил глава ведомства Дмитрий Кулеба.

Итак, пятерка главных нынешних целей МИД выглядит таким образом:

1. Снабжение ПВО. В первую очередь речь идет о системах Patriot и SAMP-T.

2. Успех Всемирного саммита мира в Швейцарии.

3. Вступление в Евросоюз и НАТО.

4. Налаживание контактов со странами Латинской Америки.

5. Возвращение украинцев из-за границы домой.