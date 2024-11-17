"Как там дела у свидетелей тайных переговоров?" В Украине отреагировали на масштабный обстрел

Новый обстрел вызвал весьма резкую реакцию украинцев в соцсетях

Россия накопила достаточный запас ракет, чтобы устроить очередной массовый обстрел Украины утром 17 ноября. Это вызвало показательную реакцию украинцев, которые решили вновь напомнить согражданам и европейцам о том, что цель Кремля заключается в полном уничтожении украинцев и никакие переговоры не изменят это.

В частности ресурс DeepState отметил, что россияне запустили 120 ракет и 90 дронов. Среди них замечены и новейшие "Кинжалы" и "Цирконы".

Аналитики отмечают, что подобный обстрел наглядно демонстрирует "никчемность европейской дипломатии", а также напомнили, что договора с россиянами не стоят перевода бумаги, потому что они их никогда не выполняют.

Украинский блогер и военнослужащий Роман Доник в свою очередь поинтересовался, как идут дела у свидетелей "тайных переговоров".

Правозащитник Сергей Наумович отметил, что хотя эту атаку удалось отбить, однако украинцам стоит ждать повторения в ближайшем будущем.

Основатель благотворительного фонда "Свои" Леся Литвинова обнародовала карту полета ракет и дронов и предложила сохранить ее на случай, если вновь начнутся какие-то новые переговоры.

Нардеп "Евросолидарности" Ирина Геращенко добавила, что если кому-то из европейских политиков захочется позвонить Путину, то он может сделать это из бомбоубежища в Киеве.

Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в свою очередь напомнил о заявлениях президента Владимира Зеленского о том, что Украина уже изготовила сотню баллистических ракет, и поинтересовался, когда их увидят россияне.

Глава Офиса президента Андрей Ермак добавил, что любые переговоры с россиянами можно вести лишь с позиции силы.

Напомним, в ночь и утром 17 ноября россияне атаковали Украину разными типами ракет, а также ударными беспилотниками. Было обнаружено 210 воздушных целей противника — 120 ракет и 90 БпЛА. С помощью ПВО были сбиты 102 ракеты и 42 беспилотника.