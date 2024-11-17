Массированная атака: россияне бьют по Украине ракетами, где раздаются взрывы (обновляется)

Всех просят находиться в безопасных местах

Российские стратегические бомбардировщики Ту-95 запустили ракеты в сторону Украины. Если пуски реальные, а не ложные, будет несколько волн ракет.

Ориентировочно это произойдет через 30-60 минут (06:30-7:00). Об этом сообщают Воздушные силы Украины и мониторинговые Telegram-каналы.

"Внимание! Зафиксированы пуски ракет со стратегических бомбардировщиков. Следите за нашими сообщениями и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", — говорится в сообщении ВС.

07:40 Польша подняла в небо истребители из-за российских ракет над Украиной. Как обычно, будут просто наблюдать. Мониторинг также сообщает, что МиГ-31К сели на аэродромы базирования.

07:35 Сообщается о взлете еще от одного до трех МиГ-31К из Астрахани. Большая часть крылатых ракет летит курсом на запад Украины – в частности, на Бурштын и Ивано-Франковск. В некоторых городах сообщается о перебоях со светом и водой после ударов.

07:30 От трех до пяти крылатых ракет подлетают в Одессу. Две ракеты курсом на Староконстантинов, еще две курсом на Черновцы.

07:25 Фиксируются пуски баллистических ракет из района Ростова и Воронежа. Также зафиксированы новые пуски ракет "Кинжал". По данным мониторинга, мишенью врага в очередной раз стала энергетика – в "Укрэнерго" сообщили о начале превентивных отключений света. В Днепре раздались взрывы.

07:20 Сообщается, что МиГ-31К в воздухе уже шесть единиц. Также сообщается о взрывах в Запорожье и группе крылатых ракет в направлении западных областей Украины. В Киеве работа ПВО, в Одессе после прилета нет света в некоторых районах.

07:15 Четыре МиГ-31К в воздухе. Сообщается о "Кинжале" в направлении Киева.

07:10 Россияне запустили по Украине "Кинжалы". Также сообщается об очень сильных взрывах в Запорожье. На Кропивницкий снова запустили баллистические ракеты.

07:05 Пуски баллистических ракет на Киев, также обстрел баллистикой Донецкой области (Краматорск и Славянск, возможно С-300) с Белгородщины. На Одессу снова летят Х-22, отмечается, что очень много крылатых ракет на территории Винницкой области. Часть крылатых ракет взяла курс на Киев.

07:00 Взрывы в Днепре и Кривом Роге, предварительно — атака крылатыми ракетами. Сообщается о пусках баллистических ракет из района Воронежа. Также сообщается про повторные пуски ракет из Черного моря в сторону Одессы.

Всего над Украиной сейчас до 45 ракет всех видов – крылатые, управляемые, баллистические и так далее.

06:55 В Одессе сильные взрывы, город атакован крылатыми ракетами. Также крылатые ракеты фиксируются курсом в Днепропетровскую область (Павлоград, Каменское). Новая группа Х-101 заходит на Черниговщину, часть ракет, которые уже были в воздухе, взяла курс на Ровенскую область.

06:50 Сообщается о пусках ракет Х-22 по Одессе. При этом о Ту-22М3 в воздухе не сообщалось. Группы "Калибров" фиксируются в Николаевской (х12), и в Кировоградской (х7). Также в воздухе находятся ракеты Х-101.

06:45 Подтвержден взлет МиГ-31К с ракетами "Кинжал". В Киев летит группа ракет Х-101, также сообщается о взрывах в Запорожье – на город летели крылатые ракеты. До 10 "Калибров" перелетает в Кировоградскую область.

06:40 Три группы крылатых ракет (Х-101 и "Калибр") сейчас находятся в воздушном пространстве Украины, одна из них летит в сторону Одесщины (до семи ракет). Ракета Х-101 фиксируется в Полтавской области. По ракетам работает противовоздушная оборона. Есть угроза взлета МиГ-31К с "Кинжалами" на борту.

06:35 Фиксируется вхождение крылатых ракет Х-101 в воздушное пространство Украины. Первые ракеты залетают со стороны Черниговщины. Также фиксируется первая группа ракет "Калибр" на Херсонщине.

06:30 Россияне запустили несколько баллистических ракет из Крыма в Киев, предварительно это были ракеты "Циркон" — в столице прозвучала серия сильных взрывов. Также к 07:00 ожидается подлет "Калибров", их запускали из района Новороссийска. В воздухе находятся несколько Су-34 – есть угроза управляемых авиаракет или КАР.

В то же время, в популярном Telegram-канале "Николаевсий Ванек" сообщается, что речь идет, вероятно, о пусках баллистических ракет "Калибр". Общий залп "Калибров" в акватории Черного моря – 24 ракеты.

"Вероятно, выполнен пуск крылатых ракет морского базирования комплекса "Калибр" с акватории Черного моря", — подтверждают мониторинги.

При этом отмечается, что россияне также запустили беспилотные летательные аппараты. По данным TG-канала "monitor",

"Черкасская область: 1х БпЛА от Золотоноши до Канева. Черниговская область: 1х БпЛА от Новгород-Северского к западу. Сумская область: 1х БпЛА от Шостки на Черниговщину. 1х БпЛА от Конотопа на Ромны. Полтавская область: 1х БпЛА через Лубенский район Черкасской области. Харьковская область: 4х БпЛА вокруг Харькова на расстоянии. Движение произвольное. Днепропетровская область: 1х БпЛА к северу от Кривого Рога. 1х БпЛА севернее Никополя. 2х БпЛА к Югу от Синельниково/Павлоград", — пишет паблик.

Карта воздущной тревоги по состоянию на 06:20

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 15 ноября россияне имитировали пуски ракет с Ту-95.