Сколько еще массированных атак может повторить Россия: эксперт рассказал, что у "Путина есть цель"

Враг накопил вооружение

Россия может снова повторить массированный ракетный обстрел Украины. Угроза повторных атак может сохраняться до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

Об этом рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, пишет РБК-Украина. По его словам, сроки следующей массированной ракетной атаки на Украину будут зависеть от того, какой стиль подготовки выберет Россия. По мнению эксперта, перед атакой россияне могут снова проводить имитационные пуски со стратегической авиации и запускать большое количество дронов.

"Путин заинтересован в том, чтобы растягивать процесс максимально до инаугурации Трампа. У него есть политическая цель, кроме того, чтобы давить на Украину и проводить террор, до инаугурации Трампа окончательно сформировать видение, что нет никакой альтернативы, кроме как заставлять Украину идти на уступки, поскольку Россия сохраняет потенциал и возможности для нанесения таких масштабных атак", — подчеркнул Мусиенко.

Эксперт считает, что столь масштабные российские атаки, как сегодня, могут происходить с периодичностью раз в две недели или раз в неделю до Нового года или до начала января. По его словам, реальные атаки будут чередоваться с имитационными вылетами авиации.

"Вообще потенциал России из того, что они могли накопить в течение там практически трех месяцев, он может составлять на масштабные атаки — 4-5 атак, а меньшие — до 6-7-8 атак, если с небольшим количеством ракет", – добавил он, предположив, что в следующие полтора месяца россияне будут пытаться "создать картинку" для будущей администрации США.

Напомним, в ночь и утром 17 ноября россияне атаковали Украину разными типами ракет, а также ударными беспилотниками. Было обнаружено 210 воздушных целей противника — 120 ракет и 90 БпЛА. С помощью ПВО были сбиты 102 ракеты и 42 беспилотника.