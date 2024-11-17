ПВО уничтожила российский "гиперзвук": в ВСУ рассказали детали массированной атаки

Противовоздушная оборона работала почти во всех регионах Украины

В ночь и утром 17 ноября россияне атаковали Украину различными типами ракет, а также ударными беспилотниками. По предварительной информации, всего было выявлено и осуществлено сопровождение 210 воздушных целей противника — 120 ракет и 90 БпЛА.

Об этом сообщили в Воздушных силах. Там отметили, что с помощью ПВО были сбиты 102 ракеты и 42 беспилотника.

"К воздушному нападению противник привлек 7 стратегических бомбардировщиков Ту-160 и 16 Ту-95МС, 2 дальних бомбардировщика Ту-22М3, 5 истребителей-бомбардировщиков Су-34, 4 истребителя Су-27, 10 истребителей МиГ-31К, 4 корабля — носители крылатых ракет", — говорится в сообщении.

Какие были типы ракет:

1 гиперзвуковая корабельная ракета 3М22 "Циркон";

8 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал";

101 крылатая ракета Х-101, "Калибр";

1 баллистическая ракета "Искандер-М";

4 крылатые/противорадиолокационные ракеты Х-22/Х-31П;

5 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;

90 ударных БпЛА/дронов неустановленного типа.

Сколько воздушных целей было сбито

1 гиперзвуковая корабельная ракета 3М22 "Циркон";

7 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал";

85 крылатых ракет Х-101, "Калибр";

4 крылатых/противорадиолокационных ракет Х-22/Х-31П;

5 управляемых авиационных ракет Х-59/69;

42 ударных БпЛА/дронов неустановленного типа (из районов Курск, Орел, Приморско-Ахтарск – РФ).

Противовоздушная оборона работала почти во всех регионах Украины — в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Одесской, Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Ровенской, Волынской и Львовской областях.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие последствия массированной атаки по украинским городам. Уже известно о погибших и пострадавших.