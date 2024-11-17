"Як там справи у свідків таємних перемовин?" В Україні відреагували на масштабний обстріл

Новий обстріл викликав дуже різку реакцію українців у соцмережах

Росія накопичила достатній запас ракет, щоб зробити черговий масовий обстріл України вранці 17 листопада. Це викликало показову реакцію українців, які вирішили знову нагадати співгромадянам та європейцям про те, що мета Кремля полягає у повному знищенні українців і жодні переговори не змінять цього.

Зокрема ресурс DeepState зазначив, що росіяни запустили 120 ракет та 90 дронів. Серед них помічені й новітні "Кинджали" та "Циркони".

Аналітики зазначають, що подібний обстріл наочно демонструє "нікчемність європейської дипломатії", а також нагадали, що договори з росіянами не варті псування паперу, бо вони їх ніколи не виконують.

Український блогер та військовослужбовець Роман Донік своєю чергою поцікавився, як ідуть справи у свідків "таємних переговорів".

Правозахисник Сергій Наумович зазначив, що хоча цю атаку вдалося відбити, проте українцям варто чекати на повторення в найближчому майбутньому.

Засновник благодійного фонду "Свої" Леся Литвинова оприлюднила карту польоту ракет та дронів та запропонувала зберегти її на випадок, якщо знову розпочнуться якісь нові переговори.

Нардеп "Євросолідарності" Ірина Геращенко додала, що якщо комусь із європейських політиків захочеться зателефонувати Путіну, то він може зробити це із бомбосховища у Києві.

Колишній міністр інфраструктури України Володимир Омелян нагадав про заяви президента Володимира Зеленського про те, що Україна вже виготовила сотню балістичних ракет, і поцікавився, коли їх побачать росіяни.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак додав, що будь-які переговори з росіянами можна вести лише з позиції сили.

Нагадаємо, в ніч та вранці 17 листопада росіяни атакували Україну різними типами ракет, а також ударними безпілотниками. Було виявлено 210 повітряних цілей противника — 120 ракет та 90 БпЛА. За допомогою ППО було збито 102 ракети та 42 безпілотники.