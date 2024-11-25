GGBET стал титульным спонсором ФК "Заря" (Луганск)

Лицензионный букмекер продолжает поддерживать украинские футбольные клубы и развитие украинского спорта. Сотрудничество с "Зарей" будет включать как спонсорскую помощь в действующем сезоне УПЛ, так и обновление медийных платформ команды, совместные диджитал-проекты и создание разнообразного контента и спецпредложений для болельщиков.

"Мы продолжаем держать свою линию и делать все возможное, чтобы украинские команды могли почувствовать поддержку бизнеса и сфокусироваться на новых достижениях, – отметил CEO GGBET UA Сергей Мищенко. – "Заря" (Луганск) за свою столетнюю историю прошла немало испытаний. Вызовы, с которыми некоторые команды столкнулись во время полномасштабного вторжения, для "Зари", к сожалению, не новы. Несмотря на это, луганчане являются примером стойкости, верности своей позиции, ценностям и болельщикам, и продолжают стремиться к переменам и развитию. Будем рады пройти с "Зарей" этот путь и предоставить все нужные ресурсы".

Генеральный директор ФК "Заря" Игорь Гузь прокомментировал, что это сотрудничество важно для клуба и его болельщиков: "Наша команда имеет огромную спортивную карьеру и достижения, которые мы с гордостью несем, несмотря на обстоятельства. Благодарны GGBET не только за финансовую поддержку, но и за идеи, которые помогут осовременить наши онлайн-площадки и открыть новые возможности для болельщиков. Вместе мы покажем силу луганского футбола".

Первая игра "Зари" при поддержке нового титульного спонсора состоится против "Полесья" (Житомир) 25 ноября. Начало встречи в 18:00, трансляция будет доступна на УПЛ ТВ. В соцсетях GGBET и клуба фаны смогут найти интересные активности к матчу.