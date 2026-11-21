Президент напомнил о многолетних российских ударах по украинским мостам

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Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу NBC News заявил, что Керченский мост, который Россия незаконно построила после оккупации Крыма, не устоит. По его словам, Украина будет реагировать на российские удары по своей инфраструктуре, а сам мост является законной военной целью.

"Телеграф" поинтересовался у ChatGPT, о чем свидетельствует такая риторика украинского президента и какие политические сигналы он адресует Кремлю и Вашингтону.

Что Зеленский сказал о Крымском мосте

Зеленский подчеркнул, что Россия не может рассчитывать на безопасность собственных стратегических объектов, если продолжает атаковать украинскую инфраструктуру. Президент напомнил, что на протяжении войны российские войска неоднократно наносили удары по украинским мостам, железной дороге и другим объектам транспортной инфраструктуры.

По его словам, в этом году Россия особенно активно атаковала украинскую логистику, в частности железнодорожную инфраструктуру и мосты. Украина, в свою очередь, вынуждена реагировать на такие действия.

"И, конечно, мы должны были реагировать. И, конечно, мы ответили по Крымскому мосту. Поэтому они должны понимать, что происходит", – заявил Зеленский.

Президент отдельно подчеркнул, что Крымский (Керченский) мост является законной целью для украинских военных, поскольку Россия незаконно оккупировала Крым и построила этот объект на захваченной территории.

Зеленский также отверг российские претензии на полуостров, подчеркнув, что международное сообщество не признает Крым частью России.

"Это временно оккупированные территории. (...) Мы дадим отпор его атакам на наши мосты. И он должен понимать, что этот мост все равно не устоит. Речь даже не о нас – о наших Вооруженных силах", – сказал глава государства.

Какой сигнал Зеленский посылает Кремлю и Вашингтону

Жесткая риторика Владимира Зеленского в отношении Крымского моста – это не только военное предупреждение Кремлю, но и политический сигнал Вашингтону. На фоне сближения Дональда Трампа с Путиным и переговоров великих держав Украина напоминает, что ее будущее не может решаться без ее участия.

Зеленский демонстрирует, что Украина не собирается оставаться пассивным участником геополитических договоренностей. Даже если Вашингтон будет искать компромисс с Москвой, это не означает, что Киев согласится на российские условия или откажется от борьбы за оккупированные территории.

Украина напоминает Вашингтону, что ее будущее не может решаться без ее участия Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Заявление о том, что Крымский мост "все равно не устоит", имеет практическое и символическое значение. Президент подчеркивает, что Россия не может безнаказанно уничтожать украинскую инфраструктуру, рассчитывая на неприкосновенность собственных стратегических объектов. В то же время это способ усилить давление на Кремль и заставить его учитывать военные возможности Украины.

Одна из главных целей Зеленского – не допустить, чтобы переговоры Трампа с Путиным превратились в договоренности за счет Украины. Президент фактически напоминает международным партнерам, что у Украины есть собственные интересы и ресурсы для их защиты и что она не собирается отказываться от суверенитета под внешним давлением.

В то же время такая позиция не означает отказа от дипломатии. Скорее Зеленский пытается очертить ее границы: переговоры возможны, но не ценой капитуляции Украины.

Таким образом, заявление президента имеет сразу несколько политических посылов. Украина демонстрирует Вашингтону, что не примет мира на российских условиях, подтверждает собственную субъектность в международных процессах, возвращает вопрос оккупированных территорий в центр дискуссии и одновременно усиливает давление на Кремль, напоминая о возможности отвечать на российские атаки по украинской инфраструктуре.

Как сообщал "Телеграф", практическая блокировка автомобильного движения по Крымскому мосту, по мнению Портникова, увеличит нагрузку на так называемую трассу "Новороссия", проложенную по оккупированным территориям Украины.