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Летом 2025 года азербайджанский конфликтолог Ариф Юнусов в интервью "Новой газете Европа" заявил, что Путин мог обойтись без большой войны, поскольку вся восточная часть Украины якобы и без того находилась под его контролем. При этом Юнусов известен как критик русского президента, которого он именует диктатором с колониальным мышлением. Однако сама формулировка о территориях, которые были у Путина, воспроизводит характерный для Кремля взгляд на украинские регионы как на объекты российского влияния. В этой картине мира политическая воля миллионов граждан Украины отходит на второй план.

На днях Юнусов в прямом эфире телеканала Freedom назвал поддержку, которую Баку оказывает Украине, "бизнесом" президента республики Алиева. Это при том, что Азербайджан уже отправил в Украину 159 гуманитарных грузов, более 40 миллионов долларов, генераторы и трансформаторы.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Этот эфир стоит того, чтобы задуматься, насколько охотно украинское и европейское информационное пространство приглашает экспертов такого типа – либералов, диссидентов, бывших "политзаключенных" с безупречной антипутинской биографией. Их зовут, потому что им доверяют, – а доверие заменяет проверку.

Юнусов – историк, в 1992–1993 годах руководил аналитическим отделом в аппарате президента Эльчибея; его жена Лейла в те же месяцы возглавляла информационно-аналитический отдел Минобороны Азербайджана при министре Рагиме Газиеве – том самом, которого потом судили за сдачу Шуши, который сбежал в Москву и которого по сей день называют человеком российского министра обороны Грачева.

Ариф Юнусов

Еще летом 2025-го в интервью изданию "Новая газета Европа" он сказал: если бы Путин был умнее, мог бы не воевать – "вся восточная часть Украины и так была у него", а теперь он "нанёс удар по своим".

На военно-историческом форуме, где Юнусов с 2018 года отвечает читателям, та же конструкция собирается годами: войны "можно было легко избежать", если бы Киев вел себя как Минск; "половина Украины" была пророссийской, "ведь там жили преимущественно русские или русскоязычные"; "Германия и Франция тогда думали о давлении на Зеленского"; война ударила "по регионам, где жили сторонники Путина". Вывод каждый раз антипутинский – "явно не гений". Посылы – все из Останкино.

О собственной стране он говорит так же: "Начать Азербайджану войну в Карабахе не даст Россия" – за девять дней до того, как она началась; "мы с армянами пешки в большой геополитике"; Путин для Алиева – "брат по духу, но старший брат".

Показательно не только содержание высказывания, но и аргумент, которым Юнусов осуждает Путина: российский президент допустил стратегическую ошибку, начав войну против территорий, которые якобы уже контролировал. Такая логика смещает внимание с нарушением украинского суверенитета на просчеты агрессора. Она может звучать как антипутинская критика, но оставляет неприкосновенным главное имперское предположение – право России рассматривать часть Украины как собственный политический ресурс. Именно поэтому оценивать позицию спикера только по отношению к Путину недостаточно.