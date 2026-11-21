Зеленский объяснил, почему решение о стране нельзя принимать без ее участия

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Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу NBC News заявил, что Крымский (Керченский) мост не устоит, а также прокомментировал обвинения Дональда Трампа и возможные решения по завершению войны.

"Телеграф" собрал главные заявления Зеленского, в которых он объяснил позицию Украины относительно Крымского моста, давления со стороны США и ответов на российские атаки.

Крымский мост – законная цель Украины

Владимир Зеленский заявил, что Крымский мост, который соединяет оккупированный Крым с Россией, является законной целью для украинских военных. По словам президента, Россия систематически атакует украинскую транспортную инфраструктуру, в частности железную дорогу и мосты, поэтому Украина вынуждена отвечать.

"И, конечно, это наша абсолютно законная цель, ведь они оккупировали наш Крым. Они оккупировали нашу территорию, построили этот мост и заявили, что это часть России. Конечно, это неправда", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что международное сообщество не признает Крым российской территорией, а Украина будет продолжать противодействовать российским атакам на свою инфраструктуру.

"Он должен понимать, что этот мост все равно не устоит. Речь даже не о нас – о наших Вооруженных силах", – заявил глава государства.

Что Зеленский сказал о Трампе и его обвинениях

Президент также прокомментировал риторику Дональда Трампа, который продолжает обвинять украинские власти в войне и говорить о необходимости отставки Зеленского.

"Думаю, я знаю причину, но не уверен, что должен говорить об этом откровенно", – ответил президент.

Зеленский вспомнил и обещание Трампа завершить войну за 24 часа после вступления в должность президента США. По словам украинского лидера, он тогда предупредил американского политика, что это будет непросто, ведь заявления российского президента Владимира Путина о желании завершить войну не соответствуют его реальным намерениям.

"Путин всегда будет демонстрировать, что хочет закончить войну, но на самом деле он хочет убить нас, уничтожить и оккупировать", – отметил Зеленский.

Почему Украина не соглашается на решения без своего участия

Россия, по словам Зеленского, не соблюдает никаких правил ведения войны, тогда как Украина пытается действовать в соответствии с ними.

Президент подчеркнул, что решения по Украине нельзя принимать без ее участия, даже если речь идет о давлении со стороны других государств.

"Невозможно принимать решения в отношении любой страны, даже маленькой, без участия самой страны. Вы думаете, что можете оказывать на нее давление, но в долгосрочной перспективе именно вы допустите огромную ошибку, а эта страна победит", – заявил Зеленский.

Зеленский также призвал не приравнивать Россию и ее союзников к Украине, которая защищается от агрессии.

"Нельзя сравнивать агрессора и тех, кто его поддерживает, с жертвой и теми, кто защищает свою жизнь и своих детей. Это огромная политическая ошибка. Мы все должны признать, что Путин и РФ сейчас – агрессоры", – подчеркнул президент.

Глава государства отдельно объяснил, как Украина будет реагировать на атаки на энергетическую инфраструктуру.

"Наше правило очень четкое: мы даем отпор. Если РФ атакует нашу энергетику, мы найдем способ ударить по ее. Мы были вынуждены поступить почти так же – не нападать на гражданское население, а блокировать их возможности. Иначе они не почувствуют, что значит война", – подчеркнул Зеленский.

Как сообщал "Телеграф", саммит АТЭС почти не приблизил Украину к миру, но развязал руки Европе для более активной поддержки Киева.