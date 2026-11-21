Почему День Достоинства и Свободы отмечают 21 ноября: история двух революций
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Площадь Независимости в Киеве дважды становилась центром массовых протестов
Каждый год 21 ноября в Украине отмечают День Достоинства и Свободы – памятную дату, посвященную двум масштабным событиям новейшей истории страны: Оранжевой революции и Революции достоинства. Обе революции стали проявлением стремления украинцев к демократическим переменам, свободе, справедливости и европейскому будущему.
Почему именно этот день выбрали для празднования, как связаны две революции и какое значение День достоинства и свободы имеет сегодня – рассказываем в материале "Телеграфу".
Оранжевая революция: как украинцы отстояли право на честные выборы
Оранжевая революция началась в ноябре 2004 года после второго тура президентских выборов, результаты которого вызвали масштабное возмущение в обществе. Центральная избирательная комиссия объявила победителем Виктора Януковича, однако оппозиция и международные наблюдатели заявили о многочисленных нарушениях и фальсификациях.
22 ноября украинцы массово вышли на Майдан Независимости в Киеве и в других городах страны. Протестующие требовали честного подсчета голосов и уважения к волеизъявлению граждан. Движение получило название Оранжевая революция из-за цвета, который использовали сторонники кандидата Виктора Ющенко.
Протесты продолжались несколько недель. Верховный Суд Украины признал результаты второго тура недействительными и назначил повторное голосование. Во время повторного второго тура победу одержал Виктор Ющенко.
Революция Достоинства: почему Евромайдан перерос в масштабный протест
В ноябре 2013 года Кабинет Министров Украины приостановил подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. В знак протеста на Майдане Независимости сначала собрались несколько сотен человек. Уже 24 ноября на акцию вышли более ста тысяч сторонников евроинтеграции.
После митинга 29 ноября, участники которого требовали отставки правительства и досрочных парламентских выборов, власти применили силу. Ночью 30 ноября майдановцев жестоко разогнали. После этого протесты стали масштабнее: люди выступали против произвола властей и требовали уважения к правам человека.
Самыми трагическими днями Революции Достоинства стали 18–20 февраля 2014 года. В центре Киева погибли протестующие, которых чтят как Героев Небесной Сотни. Янукович бежал из Украины, после чего состоялись внеочередные президентские выборы.
Когда установили День Достоинства и Свободы
После Оранжевой революции президент Виктор Ющенко в ноябре 2005 года учредил День Свободы. В декабре 2011 года президент Виктор Янукович отменил его как отдельный праздник, объединив с Днем Соборности.
13 ноября 2014 года президент Петр Порошенко подписал указ "О Дне Достоинства и Свободы". Общая памятная дата объединила две разные по ходу событий революции: одна показала, что граждане могут добиться честного волеизъявления, вторая напоминает, какой ценой украинцы отстояли свой европейский выбор.
Как сообщал "Телеграф", 21 ноября 2013 года Мустафа Найем призвал в Facebook выйти на Майдан Независимости после того, как правительство Николая Азарова приостановило подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.