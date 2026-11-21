Площадь Независимости в Киеве дважды становилась центром массовых протестов

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Каждый год 21 ноября в Украине отмечают День Достоинства и Свободы – памятную дату, посвященную двум масштабным событиям новейшей истории страны: Оранжевой революции и Революции достоинства. Обе революции стали проявлением стремления украинцев к демократическим переменам, свободе, справедливости и европейскому будущему.

Почему именно этот день выбрали для празднования, как связаны две революции и какое значение День достоинства и свободы имеет сегодня – рассказываем в материале "Телеграфу".

Оранжевая революция: как украинцы отстояли право на честные выборы

Оранжевая революция началась в ноябре 2004 года после второго тура президентских выборов, результаты которого вызвали масштабное возмущение в обществе. Центральная избирательная комиссия объявила победителем Виктора Януковича, однако оппозиция и международные наблюдатели заявили о многочисленных нарушениях и фальсификациях.

Оранжевая революция стала протестом за честный подсчет голосов

Оранжевый цвет стал символом движения сторонников Виктора Ющенко

22 ноября украинцы массово вышли на Майдан Независимости в Киеве и в других городах страны. Протестующие требовали честного подсчета голосов и уважения к волеизъявлению граждан. Движение получило название Оранжевая революция из-за цвета, который использовали сторонники кандидата Виктора Ющенко.

Протесты продолжались несколько недель. Верховный Суд Украины признал результаты второго тура недействительными и назначил повторное голосование. Во время повторного второго тура победу одержал Виктор Ющенко.

Оранжевый цвет стал символом сторонников Виктора Ющенко

Революция Достоинства: почему Евромайдан перерос в масштабный протест

В ноябре 2013 года Кабинет Министров Украины приостановил подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. В знак протеста на Майдане Независимости сначала собрались несколько сотен человек. Уже 24 ноября на акцию вышли более ста тысяч сторонников евроинтеграции.

После митинга 29 ноября, участники которого требовали отставки правительства и досрочных парламентских выборов, власти применили силу. Ночью 30 ноября майдановцев жестоко разогнали. После этого протесты стали масштабнее: люди выступали против произвола властей и требовали уважения к правам человека.

На акцию сторонников евроинтеграции 24 ноября 2013 года вышли более ста тысяч человек

Европейские флаги на Майдане символизируют протест против приостановки подготовки к соглашению с ЕС

Самыми трагическими днями Революции Достоинства стали 18–20 февраля 2014 года. В центре Киева погибли протестующие, которых чтят как Героев Небесной Сотни. Янукович бежал из Украины, после чего состоялись внеочередные президентские выборы.

Самыми трагическими днями Революции Достоинства стали 18–20 февраля 2014 года

После силового разгона участников Майдана протесты стали масштабнее

Кровавые дни февраля стали самыми трагическими во время Революции Достоинства

После силового разгона майдановцев протесты стали масштабнее

Когда установили День Достоинства и Свободы

После Оранжевой революции президент Виктор Ющенко в ноябре 2005 года учредил День Свободы. В декабре 2011 года президент Виктор Янукович отменил его как отдельный праздник, объединив с Днем Соборности.

13 ноября 2014 года президент Петр Порошенко подписал указ "О Дне Достоинства и Свободы". Общая памятная дата объединила две разные по ходу событий революции: одна показала, что граждане могут добиться честного волеизъявления, вторая напоминает, какой ценой украинцы отстояли свой европейский выбор.

Как сообщал "Телеграф", 21 ноября 2013 года Мустафа Найем призвал в Facebook выйти на Майдан Независимости после того, как правительство Николая Азарова приостановило подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.