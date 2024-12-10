На лыжах в юбках и чемпионаты по прыжкам с трамплина: как развлекались в Карпатах 90 лет назад

Живописный поселок Ворохта всегда привлекал туристов и спортсменов

На высоте 850 метров над уровнем моря, в сердце Карпат, расположен живописный горный поселок Ворохта. Этот уголок Ивано-Франковской области привлекает туристов как летом, так и зимой. Зимой сюда стекаются любители горных лыж, а летом — те, кто ищет покоя среди величественных гор и желает подняться на самую высокую вершину Украины — Говерлу, путь к которой начинается неподалеку. Однако Ворохта славится не только своей природной красотой. Этот поселок имеет богатую спортивную историю, особенно связанную с прыжками на лыжах с трамплина.

"Телеграф" предлагает взглянуть на уникальные архивные фотографии Ворохты 1930–1935 годов. Эти снимки, которые хранятся в польском цифровом архиве, показывают, каким было село почти век назад. На них можно увидеть Ворохту, ее природу и первые шаги в развитии зимнего спорта.

На старых фото видно, что трамплины привлекали спортсменов и множество зрителей, а соревнования по прыжкам с трамплина становились настоящими событиями. Спортсмены выступали в костюмах, которые сильно отличаются от нынешних.

История Ворохты как спортивного центра началась более века назад

Первое упоминание о лыжных трамплинах в Ворохте датируется 1922 годом

Помимо соревнований, туристы занимались катанием на лыжах, санях и просто гуляли по заснеженным тропам. Зимние виды спорта только набирали популярность, и Ворохта стала их центром, где туристы могли не только посмотреть на профессиональные состязания, но и сами попробовать свои силы.

Ворохта всегда была важным центром зимнего спорта

Эти снимки передают атмосферу того времени — смесь спортивного энтузиазма, красоты природы и духа приключений.

Ворохта была и остается местом, где встречаются природа, спорт и культура. Ее уникальный колорит привлекает туристов из разных уголков, делая этот поселок одной из главных жемчужин Карпат.

Виадук - одно из знаковых мест Ворохты

В 2024 году Ворохта Ивано-Франковской и Урич Львовской области вошли в перечень лучших туристических сел мира по версии ООН Туризм (UN Tourism).

Ранее мы рассказывали, как выглядел 90 лет назад курорт Славско.