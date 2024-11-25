Прошлое оживает: как рыбачили на Днепре почти сто лет назад (фото)
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С началом гидротехнического строительства рыбные богатства начали исчезать
Старые фотографии и истории из прошлого позволяют ощутить дух давно прошедших времен, особенно когда речь идет о жизни людей у величественного Днепра. Рыболовство, которое на протяжении веков являлось основой жизни для многих жителей, остается яркой страницей украинской истории.
На Facebook- странице "Хортиця Національний заповідник" поделились архивными фотографиями из Фонда заповедника, на которых изображено, как ловили рыбу на Вовнигском пороге почти 100 лет назад.
Ранее в Днепре водились пескарь, сом, щука, судак, окунь, а также осетры – настоящая "красная рыба", отлов которой считался особым искусством. На Нижнем Днепре самой большой и опасной рыбой был и остается сом.
Рыбаки применяли различные методы, среди которых был "клопил" — специальное деревянное орудие для ловли сомов. Иногда эти рыбы достигали таких размеров и силы, что переворачивали лодки или повреждали снасти.
Осетры, которых особенно много было на Ненасытце, ловили с помощью самоловов — длинных шнуров с крюками. Этот процесс требовал значительных усилий и был опасным, ведь осетры могли достигать 80 кг и легко опрокидывали лодки. В 1928 году осетры исчезли из Ненасытца, а затем и на Великом Луге.
К сожалению, с началом гидротехнического строительства в XX веке рыбные богатства Днепра начали исчезать. После 1950 года рыбаки уже жаловались на последствия строительства ДнепроГЭС.
Однако последние события, например подрыв Каховской ГЭС в 2023 году, неожиданно привели к восстановлению Большого Луга. В 2024 году возле Хортицы впервые за 70 лет снова появились осетры и сельди, даря надежду на возрождение природных богатств Днепра.
Ранее мы рассказывали о том, как выглядел поселок Бакота, который затопили из-за строительства ГЭС.