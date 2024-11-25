Прошлое оживает: как рыбачили на Днепре почти сто лет назад (фото)

С началом гидротехнического строительства рыбные богатства начали исчезать

Старые фотографии и истории из прошлого позволяют ощутить дух давно прошедших времен, особенно когда речь идет о жизни людей у величественного Днепра. Рыболовство, которое на протяжении веков являлось основой жизни для многих жителей, остается яркой страницей украинской истории.

На Facebook- странице "Хортиця Національний заповідник" поделились архивными фотографиями из Фонда заповедника, на которых изображено, как ловили рыбу на Вовнигском пороге почти 100 лет назад.

Ранее в Днепре водились пескарь, сом, щука, судак, окунь, а также осетры – настоящая "красная рыба", отлов которой считался особым искусством. На Нижнем Днепре самой большой и опасной рыбой был и остается сом.

Рыбаки, 1931 год. Стеклянные негативы фотографий экспедиционного фотографа Марка Железняка

Рыбаки применяли различные методы, среди которых был "клопил" — специальное деревянное орудие для ловли сомов. Иногда эти рыбы достигали таких размеров и силы, что переворачивали лодки или повреждали снасти.

Осетры, которых особенно много было на Ненасытце, ловили с помощью самоловов — длинных шнуров с крюками. Этот процесс требовал значительных усилий и был опасным, ведь осетры могли достигать 80 кг и легко опрокидывали лодки. В 1928 году осетры исчезли из Ненасытца, а затем и на Великом Луге.

Участники Днепростроевской археологической экспедиции и жители села Вовниги ловят рыбу на Вовнижском пороге. 1931 год

К сожалению, с началом гидротехнического строительства в XX веке рыбные богатства Днепра начали исчезать. После 1950 года рыбаки уже жаловались на последствия строительства ДнепроГЭС.

Рыбаки, 1931 год. Стеклянные негативы фотографий экспедиционного фотографа Марка Железняка

Однако последние события, например подрыв Каховской ГЭС в 2023 году, неожиданно привели к восстановлению Большого Луга. В 2024 году возле Хортицы впервые за 70 лет снова появились осетры и сельди, даря надежду на возрождение природных богатств Днепра.

В Днепре водились пескарь, сом, щука, судак, окунь, а также осетры. Стеклянные негативы фотографий экспедиционного фотографа Марка Железняка

Ранее мы рассказывали о том, как выглядел поселок Бакота, который затопили из-за строительства ГЭС.