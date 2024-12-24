Юрий Гудыменко и команда идут в Общественный совет при Минобороны, чтобы бороться с коррупцией

Голосование пройдет на сайте Министерства обороны 26 декабря

Ветеран и общественный активист Юрий Гудыменко представил команду профессионалов, среди которых ветераны, волонтеры, юристы, журналисты и эксперты по борьбе с коррупцией в оборонной сфере. Вместе они принимают участие в выборах в Общественный антикоррупционный совет при Министерстве обороны, которые пройдут 26 декабря.

Об этом младший сержант ВСУ в отставке и глава ОО "Украинское объединение "Мрия" Юрий Гудыменко написал на своей Facebook-странице.

К коалиции Гудыменко присоединились известные лидеры мнений, в том числе военный волонтер и советница главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Ореста Брит; ветеран и общественный деятель Олег Чернов; журналистка "Цензор.Нет", неоднократно освещавшая коррупционные скандалы, Татьяна Николаенко; юрист и активная участница РГК НАБУ Анастасия Шуба, экономист и специалист финансового права Никита Соловьев и другие.

"Каждый день мои побратимы на фронте просят помощи, а мы снова и снова сталкиваемся с бюрократией, коррупцией и бездействием. Проекты, которые могли бы спасти жизнь, затягиваются на годы, а решения о миллиардах на своих поставщиков принимаются за день. Я устал от того, что наши ребята на передовой отдают свои жизни, а те, кто должны обеспечить их всем необходимым, живут по графику 9:00 до 17:00, без чувства срочности или ответственности. Это не просто проблема, это измена. И я не могу больше это терпеть. Я готов менять систему", — делится Юрий Гудыменко.

По словам ветерана, он с командой готов работать в составе Общественного антикоррупционного совета при Минобороны, чтобы обеспечить контроль, изменения и результат.

"Мы не просто говорим — мы готовы действовать. И ваша поддержка сейчас важнее всего. Не ради слов, не ради обещаний, а ради конкретных действий. Поддержите нас — вместе мы можем все изменить!" – подчеркнул Гудыменко.

С документами кандидатов в Общественный антикоррупционный совет можно ознакомиться по ссылке. Голосование состоится на сайте Министерства обороны 26 декабря с 09:00 до 21:00. Проголосовать могут все граждане Украины после идентификации на портале "Дія".

Справка: Антикоррупционный совет при Минобороны был создан в апреле 2023 года после громких скандалов с закупками для ВСУ.