Юрій Гудименко і команда йдуть до Громадської ради при Міноборони, щоби боротися з корупцією

Голосування відбудеться на сайті Міністерства оборони 26 грудня

Ветеран і громадський активіст Юрій Гудименко презентував команду професіоналів, серед яких ветерани, волонтери, юристи, журналісти та експерти з боротьби з корупцією в оборонній сфері. Разом вони беруть участь у виборах до Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони, які відбудуться 26 грудня.

Про це молодший сержант ЗСУ у відставці та голова ГО "Українське об’єднання "Мрія" Юрій Гудименко поділився на своїй Facebook-сторінці.

До коаліції Гудименка приєдналися відомі лідери думок, зокрема військова волонтерка і радниця головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Ореста Бріт; ветеран і громадський діяч Олег Чернов; журналістка "Цензор.Нет", яка неодноразово висвітлювала корупційні скандали, Тетяна Ніколаєнко; юристка та активна учасниця РГК НАБУ Анастасія Шуба, економіст і фахівець фінансового права Микита Соловйов та інші.

"Кожен день мої побратими на фронті просять допомогу, а ми знову і знову стикаємось з бюрократією, корупцією та бездіяльністю. Проєкти, які могли б врятувати життя, затягуються на роки, а рішення щодо мільярдів на своїх постачальників приймаються за день. Я втомився від того, що наші хлопці на передовій віддають свої життя, а ті, хто мають забезпечити їх усім необхідним, живуть за графіком з 9:00 до 17:00, без почуття терміновості чи відповідальності. Це не просто проблема, це зрада. І я не можу більше це терпіти. Я готовий змінювати систему", — ділиться Юрій Гудименко.

За словами ветерана, він з командою готовий працювати в складі Громадської антикорупційної ради при Міноборони, щоб забезпечити контроль, зміни та результат.

"Ми не просто говоримо — ми готові діяти. І ваша підтримка зараз важливіша за все. Не заради слів, не заради обіцянок, а заради конкретних дій. Підтримайте нас — разом ми можемо все змінити!" — підкреслив Гудименко.

З документами кандидатів до Громадської антикорупційної ради можна ознайомитись за посиланням. Голосування відбудеться на сайті Міністерства оборони 26 грудня з 09:00 до 21:00. Проголосувати можуть усі громадяни України після ідентифікації на порталі "Дія".

Довідково: Антикорупційну раду при Міноборони створили у квітні 2023 року після гучних скандалів із закупівлями для ЗСУ.