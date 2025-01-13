Старый Новый год 2025: почему дата праздника не изменилась и что нельзя делать 14 января

В этот день принято щедро накрывать стол различными сытными блюдами

В ночь с 13 на 14 января украинцы встречают Старый Новый год. Поскольку этот праздник не является церковным, дата события продолжает отмечаться и после перехода Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви на новоюлианский календарь. А вот празднование Маланки и Василия, ранее выпадавшие на 13 и 14 января соответственно, теперь перенесено на 31 декабря и 1 января.

Существует множество традиций и поверий, связанных с тем, что следует избегать в праздник. Какие запреты стоит соблюдать в Старый Новый год 2025 — подробности в материале "Телеграфа".

Что нельзя делать 14 января

Давать в долг и считать мелочь — к безденежью в будущем.

Скандалить и выяснять отношения на повышенных тонах – поссорившиеся так никогда и не помирятся.

Экономить на еде. Наоборот, застолье должно быть богато на разные сытные блюда, чтобы хватило накормить всю семью и гостей.

Садиться за праздничный стол в грязной и порванной одежде — к потере удачи и благополучия.

Традиции и приметы 14 января

В этот день традиционно устраивались обильные праздничные угощения с разнообразными блюдами. Была поговорка: "Как стол накрыт — таков и будет год". Хозяйки готовили разнообразную выпечку, насыщенную кутью, а также мясные угощения, включая холодец, колбасу и буженину.

Молодой месяц в ночь на 14 января – к сильному наводнению весной.

Если в этот день идет дождь, то на Пасху будет снег.

Если утром будет снежить, то зима тоже будет снежной, а весна наступит поздно.

Если ветер дует с севера, лето будет холодным, с запада – ненастным, с востока – засушливым, с юга — вполне обычным, теплым, без особых температурных перепадов.

Сильный снег – быть хорошему лету.

Оттепель предсказывает прохладные летние дни.

Гололед на дорогах – к урожаю.

Яркие звезды на небе 14 января предвещают быстрые морозы.

Снегопад – ждут богатые урожаи летом и осенью.

Если будет идти снег с самого утра, то это значит, что снегопады не прекратятся еще очень долго и, скорее всего, продлятся до весны.

У кого именины 14 января

14 января именины празднуют: Андрей, Аристарх, Вениамин, Давид, Илья, Макар, Марк, Нина, Павел, Савва, Сергей и Степан.

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