Чтобы в доме было богатство и любовь: самые удачные даты для уборки елки после праздников

Узнайте, когда лучше всего убирать елку после новогодних праздников

Время новогодних праздников понемногу проходит, вот уже неделю, как украинцы живут в новом 2025 году. В понедельник, 6 января, по новому церковному календарю отмечался праздник Крещения, после которого цикл новогодне-рождественских святок заканчивается. А значит самое время задуматься об уборке елки и возвращения в привычный ритм жизни.

"Телеграф" расскажет, в какие даты лучше всего убирать новогоднюю елку, чтобы в доме всегда был достаток, любовь и процветание.

Удачные даты для уборки новогодней елки

Независимо от того, живая у вас елка или искусственная, ее рано или поздно придется убрать. Чаще всего новогоднее дерево убирают к концу января. Конечно, есть люди, которые наслаждаются красивой елочкой и всю зиму, и в этом нет ничего зазорного.

Однако, есть самые удачные даты для уборки елки в январе. Чтобы 2025 год был богатым, наполненным любовью и достатком, выберите одну из "удачных" дат для уборки новогоднего дерева.

14 января – для тех, кто хочет привлечь достаток и процветание.

16 января – если нацелены на финансовый успех и богатство.

18 января – чтобы удача сопровождала по всем делам.

22 января – для тех, кто мечтает наполнить дом любовью и счастьем.

Ранее "Телеграф" рассказывал про календарь на весь 2025 год. Сколько праздников и выходных будет у украинцев.