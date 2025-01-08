Чтобы в доме было богатство и любовь: самые удачные даты для уборки елки после праздников
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Узнайте, когда лучше всего убирать елку после новогодних праздников
Время новогодних праздников понемногу проходит, вот уже неделю, как украинцы живут в новом 2025 году. В понедельник, 6 января, по новому церковному календарю отмечался праздник Крещения, после которого цикл новогодне-рождественских святок заканчивается. А значит самое время задуматься об уборке елки и возвращения в привычный ритм жизни.
"Телеграф" расскажет, в какие даты лучше всего убирать новогоднюю елку, чтобы в доме всегда был достаток, любовь и процветание.
Удачные даты для уборки новогодней елки
Независимо от того, живая у вас елка или искусственная, ее рано или поздно придется убрать. Чаще всего новогоднее дерево убирают к концу января. Конечно, есть люди, которые наслаждаются красивой елочкой и всю зиму, и в этом нет ничего зазорного.
Однако, есть самые удачные даты для уборки елки в январе. Чтобы 2025 год был богатым, наполненным любовью и достатком, выберите одну из "удачных" дат для уборки новогоднего дерева.
- 14 января – для тех, кто хочет привлечь достаток и процветание.
- 16 января – если нацелены на финансовый успех и богатство.
- 18 января – чтобы удача сопровождала по всем делам.
- 22 января – для тех, кто мечтает наполнить дом любовью и счастьем.
Ранее "Телеграф" рассказывал про календарь на весь 2025 год. Сколько праздников и выходных будет у украинцев.