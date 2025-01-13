Старий Новий рік 2025: чому дата свята не змінилася і що не можна робити 14 січня

Цього дня прийнято щедро накривати стіл різними ситними стравами

У ніч із 13 на 14 січня українці зустрічають Старий Новий рік. Оскільки це свято не є церковним, дата події продовжується і після переходу Православної церкви України та Української греко-католицької церкви на новоюліанський календар. А ось святкування Маланки та Василя, які раніше випадали на 13 та 14 січня відповідно, тепер перенесено на 31 грудня та 1 січня.

Існує безліч традицій та повір’їв, пов’язаних з тим, що слід уникати у свято. Яких заборон варто дотримуватись у Старий Новий рік 2025 — подробиці у матеріалі "Телеграфа".

Що не можна робити 14 січня

Давати в борг і рахувати дрібницю — до безгрошів’я в майбутньому.

Скандали та з’ясовувати стосунки на підвищених тонах – ті, що посварилися, так ніколи і не помиряться.

Економити на їжі. Навпаки, застілля має бути багате на різні ситні страви, щоб вистачило нагодувати всю родину та гостей.

Сідати за святковий стіл у брудному та порваному одязі — до втрати удачі та благополуччя.

Традиції та прикмети 14 січня

Цього дня традиційно влаштовувалися рясні святкові частування з різноманітними стравами. Була приказка: "Як стіл накритий — такий і буде рік". Господині готували різноманітну випічку, насичену кутю, а також м’ясні частування, включаючи холодець, ковбасу та буженину.

Молодий місяць у ніч на 14 січня – до сильної повені навесні.

Наші пращури помітили, якщо у цей день погода хороша, то буде йти дощ.

Якщо вранці сніжитиме, то зима теж буде сніжною, а весна настане пізно.

Якщо вітер дме з півночі, літо буде холодним, із заходу – негодним, зі сходу – посушливим, з півдня – цілком звичайним, теплим, без особливих температурних перепадів.

Сильний сніг – бути гарним літом.

Відлига передбачає прохолодні літні дні.

Ожеледиця на дорогах – до врожаю.

Яскраві зірки на небі 14 січня віщують швидкі морози.

Снігопад – чекають багаті врожаї влітку та восени.

Якщо йтиме сніг із самого ранку, то це означає, що снігопади не припиняться ще дуже довго і, швидше за все, продовжаться до весни.

У кого іменини 14 січня

14 січня іменини святкують: Андрій, Аристарх, Веніамін, Давид, Ілля, Макар, Марк, Ніна, Павло, Сава, Сергій та Степан.

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