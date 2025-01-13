Скорпионам — хорошие новости, Львам — разочарование: гороскоп Таро на 14 января 2025 года

Вторник, 14 января, потребует внимательного подхода к действиям, решениям и отношениям. Для одних знаков он станет временем для проверки их сил, для других – возможностью насладиться удачей и гармонией.

Такой прогноз дают карты Таро, которые выпали в раскладе на 14 января. "Телеграф" предлагает узнать, чего ожидать именно вам.

Овен — перевернутый Маг

Карта предупреждает, что 14 января ваши действия или решения могут быть не столь эффективны, как хотелось бы. В перевернутом положении Маг символизирует недостаток концентрации, неуверенность в собственных силах или неправильное использование имеющихся ресурсов и способностей. В этот день вы можете столкнуться с непорядочным человеком, либо сами решите поступить нечестно. Карта советует быть осторожным в своих действиях и не поддаваться на сомнительные предложения или авантюры.

Телец — Шестерка пентаклей

Эта карта также известна как Владыка материального преуспевания или просто Щедрость. Она говорит, что у Вас будет благоприятный день для вложений. Также помогите тому, кто в этом нуждается, — добро вернется к Вам добром.

Близнецы — перевернутый Рыцарь жезлов

Вам придется столкнуться с препятствиями или неудачами в своих делах. Также карта может предупреждать об отмене или задержке путешествия. В этот день вы можете быть склонны к авантюрам, лишним рискам, подозрительности и спешке. Будьте осторожны, так как необдуманные решения могут принести малоприятные последствия.

Рак — Король мечей

Еще эта карта известна как "Власть". Она говорит, что в ближайшее время судьба может устроить Вам "экзамен", небольшое испытание, но силой ясного ума и решительности Вы справитесь с ним.

Лев — перевернутая Десятка жезлов

На карте нарисован парень, который сгибается под тяжестью десяти жезлов. Главный смысл этой карты — угнетение, при этом тяжело может быть как от бремени проблем, так и цены успеха. В перевернутом положении общий смысл сохраняется, но еще и дополняется. Если Вам выпала эта карта, в ближайшую неделю Вы можете стать жертвой чужой злой воли, разочароваться или заболеть. Также карта может говорить о том, что чтобы добиться поставленных целей, Вам придется пойти по головам и приложить максимум усилий.

Дева — Восьмерка кубков

Второе название этой карты — Владыка отказа от успеха. Возможно, Вам придется оставить позади что-то хорошее, однако не стоит расстраиваться, ведь это значит, что скоро в Вашу жизнь придет что-то еще лучшее.

Весы — перевернутая Четверка жезлов

И в прямом, и в перевернутом положении эта карта несет в себе только положительное значение, обещает процветание, отдых, блаженство и успешное завершение задуманного.

Скорпион — Туз пентаклей

Это благоприятная карта, которая обещает в скором времени хорошие новости, успехи в делах и личной жизни, — возможно 14 января Ваши труды окупятся, а старания заметят. Удача повернулась к Вам лицом, общайтесь, занимайтесь делами, не упустите момент.

Стрелец — Пятерка жезлов

Еще одно название этой карты — Владыка борьбы, и она предупреждает, что Вам придется постоять за себя, побороться. Конфликт может случиться в любой сфере жизни: в семье, на работе, даже с самим собой. Если постараетесь, то докажете свою правоту и обернете ситуацию к лучшему.

Козерог — Рыцарь кубков

Этот рыцарь обещает романтическое настроение. Посвятите время себе и близким, порадуйте себя какой-то маленькой приятностью. В этот день отношения с кем-то у Вас могут выйти на следующий уровень. Однако не позволяйте себе слишком витать в облаках.

Водолей — Четверка пентаклей

Второе название карты Владыка земной власти. Она указывает, что Вы сможете сделать шаг к материальному благополучию и стабильности, если будете тщательно продумывать каждый шаг. Однако будьте осторожны, чтобы не зациклиться на материальном.

Рыбы — перевернутая Семерка пентаклей

У Вас могут возникнуть затруднения финансового плана, может подвести здоровье, а также случиться какое-то бытовое разочарование. Тщательно избегайте рисков и авантюр, чтобы не усугубить ситуацию.