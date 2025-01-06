Ваши предки купались в деньгах, если у вас такая фамилия: проверьте ее в списке

Таких родовых имен есть десятки

В большом списке украинских фамилий есть те, которые наши предки давали только людям с большим достатком. Эти родовые имена подчеркивали их статус в обществе.

Детально об этом рассказал языковед Юрий Редько в своей работе "Современные украинские фамилии". Что интересно, далеко не по каждому из этих родовых имен можно сразу понять, что оно связано с богатством.

В целом в настоящее время насчитывается несколько десятков таких фамилий. Часть из них остается достаточно распространенной.

Какие фамилии давали богатым людям:

Богач (Багач). От него образовались такие фамилии, как Богачевич, Богачевский, Богатчук, Богатырский, Багацкий и Богачишин. Наиболее распространенная фамилия Багач была во Львовской, Тернопольской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях.

Дука — синоним слова "богатый". От него образовалась фамилия Дученко.

Дидыч. Так называли богача, владевшего целым селом. Такая фамилия наиболее распространена в Киевской, Львовской и Ивано-Франковской областях.

Скоробогатый или Скоробогацкий – так называли людей, которые могли быстро разбогатеть.

Кармазин. Как утверждает языковед, фамилия происходит от названия дорогого иностранного, скорее всего, английского сукна. Владеть им могли владеть исключительно богачи. Кроме того, Кармазинами называли также богатую казацкую старшину.

Фалендыш – еще одна фамилия, связанная с владением сукна. В переводе с немецкого — это "лучшее лондонское сукно", которым также раньше могли владеть только богатые люди.

Знать – такую фамилию получали представители знати.

Шляхетка и Шляхтич — произошли от прежних прозвищ, ставших фамилиями.

Мостипан и Мастипан. Шляхту называли "его милость господин", на польском это звучало как "miscipan, mospan" Сначала это были прозвища, которые потом тоже стали фамилиями.

Паныч, Панчик, Паник, Панонько, Паночко, Панця, Панив – эти фамилии, которые произошли от слова "пан" и свидетельствовали о статусе и богатстве.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие украинские фамилии считаются самыми уникальными.