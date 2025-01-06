Ваши предки купались в деньгах, если у вас такая фамилия: проверьте ее в списке
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Таких родовых имен есть десятки
В большом списке украинских фамилий есть те, которые наши предки давали только людям с большим достатком. Эти родовые имена подчеркивали их статус в обществе.
Детально об этом рассказал языковед Юрий Редько в своей работе "Современные украинские фамилии". Что интересно, далеко не по каждому из этих родовых имен можно сразу понять, что оно связано с богатством.
В целом в настоящее время насчитывается несколько десятков таких фамилий. Часть из них остается достаточно распространенной.
Какие фамилии давали богатым людям:
- Богач (Багач). От него образовались такие фамилии, как Богачевич, Богачевский, Богатчук, Богатырский, Багацкий и Богачишин. Наиболее распространенная фамилия Багач была во Львовской, Тернопольской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях.
- Дука — синоним слова "богатый". От него образовалась фамилия Дученко.
- Дидыч. Так называли богача, владевшего целым селом. Такая фамилия наиболее распространена в Киевской, Львовской и Ивано-Франковской областях.
- Скоробогатый или Скоробогацкий – так называли людей, которые могли быстро разбогатеть.
- Кармазин. Как утверждает языковед, фамилия происходит от названия дорогого иностранного, скорее всего, английского сукна. Владеть им могли владеть исключительно богачи. Кроме того, Кармазинами называли также богатую казацкую старшину.
- Фалендыш – еще одна фамилия, связанная с владением сукна. В переводе с немецкого — это "лучшее лондонское сукно", которым также раньше могли владеть только богатые люди.
- Знать – такую фамилию получали представители знати.
- Шляхетка и Шляхтич — произошли от прежних прозвищ, ставших фамилиями.
- Мостипан и Мастипан. Шляхту называли "его милость господин", на польском это звучало как "miscipan, mospan" Сначала это были прозвища, которые потом тоже стали фамилиями.
- Паныч, Панчик, Паник, Панонько, Паночко, Панця, Панив – эти фамилии, которые произошли от слова "пан" и свидетельствовали о статусе и богатстве.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие украинские фамилии считаются самыми уникальными.